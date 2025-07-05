Онлайн-платформы для взрослых, такие как OnlyFans, стали источником заработка тысяч украинцев. С одной стороны, миллионные доходы и возможность работать независимо. С другой стороны, внимание государственной налоговой службы, уголовные производства и неопределенный правовой статус. На фоне активного налогообложения и одновременно запрета порнографии в Украине возникает правовая коллизия: может ли государство брать налоги с деятельности, которая одновременно криминализирована? "Комментарии" попытались разобраться, что происходит в украинском сегменте "видео для взрослых" в 2025 году.

Сколько зарабатывают модели в украинской порноиндустрии и что будет с их налогообложением

Миллионы долларов на контенте: что известно о доходах украинских моделей

По данным Государственной налоговой службы, только за 3 года – с 2020 по 2022 год – украинские модели заработали на OnlyFans более 111 миллионов долларов. Речь идет о 5435 человек, которые создали в общей сложности 7036 аккаунтов. В среднем это около $20 000 на одного автора за 3 года – хотя реальный доход чрезвычайно неравномерен: новички в вебках за индивидуальные стримы могут получать от $50 до $100, а за смену – до $500.

Также немаловажный фактор – платформа. OnlyFans пока остается самой выгодной: модель со стабильной аудиторией и активностью может зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц. Но чтобы достичь таких цифр, нужно иметь стабильную базу подписчиков, ежемесячно оплачивающих доступ к контенту.

Модели на Pornhub зарабатывают не меньше: актриса Фелиция Вина сообщает о $2 000 ежемесячно за 4–6 видео. Но, по словам налоговиков, топовые модели зарабатывают гораздо больше. К примеру, прорноактриса Юлия Сеник, известная как Джозефина Джексон, по оценкам Forbes, может зарабатывать до $20 000 в месяц.

По вакансиям на специализированных сайтах, средняя зарплата порно-модели в Украине в 2025 году — около 39 577 грн. в месяц, или 451 000 грн. в год.

Налоговые проверки и реакция государства

Интерес ГНС к этому сегменту экономики не случаен. В сентябре 2024 года налоговая получила доступ к данным платформы OnlyFans и начала массовые проверки. По состоянию на май 2025 было проведено 759 документальных проверок, еще 606 продолжаются, а 346 — запланированы. По словам главы ГНС Руслана Кравченко, общая сумма денежных обязательств, начисленных по результатам проверок, уже превысила 250 миллионов гривен.

"748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода – 356 миллионов гривен", – рассказал Кравченко в интервью Экономической правде. Еще 14,5 миллиона гривен — это долги, которые обжалуются в судах.

В январе 2025 года ГНС сообщила, что общая сумма задекларированных доходов OnlyFans-моделей составила 326,1 млн грн, а сумма налоговых обязательств — 63,2 млн грн.

Как и сколько платят налогов модели

Налоговый режим зависит от формы деятельности. Часть моделей регистрируется как ФЛП и уплачивает единый налог. Остальные декларируют доходы как физические лица, предусматривающие 18% налога на доходы плюс военный сбор. С 2025 г. его ставка выросла с 1,5% до 5%. Таким образом, общая налоговая нагрузка может превышать 23%.

Отдельная сложность – сотрудничество с агентствами. В таких случаях OnlyFans переводит деньги агентствам, а модели фактически получают только часть. Некоторые — всего 20% от суммы. Налоговая же начисляется по всему объему. Как отмечает Руслан Кравченко:

"Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, нужно предоставить все подтверждающие это документы. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию".

Правовая коллизия: почему за уплату налогов могут прийти с обысками

Несмотря на рост налоговой дисциплины среди моделей, действующее законодательство остается суровым: изготовление и распространение порнографии в Украине является уголовным преступлением (статья 301 Уголовного кодекса). Поэтому многие боятся подавать декларации, ведь официальное подтверждение доходов может стать доказательством по уголовному делу.

История веб-модели Светланы Дворниковой только подтверждает риски. Она заявила, что за пять лет уплатила в госбюджет налогов на 40 миллионов гривен. Однако после подачи декларации в нее несколько раз наведывались правоохранители с обысками. В результате обысков ничего противозаконного не обнаружили, но нашли 200 тысяч долларов наличными. Дворникова утверждает, что требовали взятку в $100 000 и даже за $50 000 обещали "не забирать деньги".

В результате против модели возбудили 2 уголовных производства – за неуплату налогов и за производство порнографии.

"Мой пример демотивировал других моделей, и многие из моих знакомых коллег уже уехали за пределы страны", — утверждает веб-модель.

В обращении к президенту Зеленскому (электронной петиции) Дворникова призывает декриминализировать порно в Украине, ведь, по ее словам, это деятельность "без пострадавших", которая может ежегодно приносить в бюджет 12,3 миллиона долларов — это стоимость 24 тысяч FPV-дронов для ВСУ.

Парадокс украинского законодательства состоит в том, что государство, с одной стороны, берет налоги с моделей, а с другой — преследует их за ту же деятельность. Именно поэтому все большее число экспертов и граждан призывают к декриминализации производства контента для взрослых. По оценкам, легализация этой сферы может принести бюджету ежегодно более 400 миллионов гривен.

В настоящее время в парламенте зарегистрирован законопроект №12191, который предлагает переписать 301 статью УК. Если он будет принят, производство порноконтента без участия несовершеннолетних и без элементов насилия может быть выведено из-под уголовной ответственности.

Выводы

Украинская порноиндустрия – хоть и неофициально, но уже стала частью экономики страны. За несколько лет только с платформы OnlyFans украинцы получили более $100 миллионов, из которых часть уже уплачена в виде налогов. В то же время действующее законодательство оставляет участников рынка в зоне правовой неопределенности.

В условиях войны, экономической нестабильности и поиска новых источников доходов для бюджета государство должно четко определиться: либо разрешить эту деятельность официально и упростить процедуры налогообложения, либо честно запретить и отказаться от налоговых поступлений по "тени". Иначе гибридная система, где люди платят налоги и одновременно получают обыски, дискредитирует саму идею правового государства.