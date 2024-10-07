Громкий секс-скандал в турецкой суперлиге: судейский наблюдатель и 24-летний арбитр потеряли лицензии

В Турецкой Суперлиге разразился громкий секс-скандал. 61-летнего судейского наблюдателя из Стамбула Орхана Эрдемера и 24-летнюю арбитра Элифу Караарслан пожизненно лишили лицензий после публикации их интимного видео.

Элифа Караарслан

Арбитражный совет Турецкой футбольной федерации немедленно принял такое решение, как только видео появилось в сети. Этот материал был опубликован в Instagram Элифы 23 февраля 2024 года, быстро привлекая внимание не только ее подписчиков, но и футбольных чиновников.

После этого Орхан Эрдемир подал заявление в прокуратуру, обвиняя арбитра в распространении видео: "В моей судейской карьере более 30 лет не было никаких дисциплинарных санкций, поэтому я требую соответствующих мер".

Эрдемир также отметил, что стремится вернуться к работе: "Я хочу немедленно вернуться в свою карьеру, которую с честью развиваю более 30 лет".

Несмотря на попытки обеих сторон оправдаться, видео стало ключевым доказательством дела, что привело к решению о лишении лицензий. Апелляционная комиссия тщательно просмотрела материал, чтобы окончательно убедиться, что на видео действительно фигурируют указанные лица.

Для Орхана Эрдемера пожизненная дисквалификация явилась тяжелым ударом. Он подал апелляцию, отметив, что в правилах MHK нет запрета на романтические отношения между арбитрами. Он добавил, что многие такие отношения в футбольной среде заканчиваются браком.

Элифа Караарслан, в свою очередь, отрицает свою причастность к скандалу, заявляя, что видео не принадлежит ей: "На видео плохое качество, и человек на записи – это не я. Это подлог, созданный для дискредитации моей чести". Она также заявила, что видео было распространено по электронной почте mail.ru, которой, по ее словам, пользуются подростки.

Этот скандал вызвал оживленные дискуссии в турецкой футбольной среде. Слухи о слишком близких отношениях между Эрдемиром и Караарсланом ходили и раньше, особенно потому, что арбитр в последнее время получала много важных матчей.

В результате арбитражный совет Турецкой футбольной федерации вынес решение: Орхан Эрдемир дисквалифицирован на 45 дней, а Элифу Караарслан – на 90 дней. Однако даже по истечении этих сроков они не смогут вернуться к футболу, поскольку регламент предусматривает аннулирование лицензий для тех, кто получил дисквалификацию на 45 дней и больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о громком секс-скандале в российской думе.



