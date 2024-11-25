Люди с этим цветом волос являются лучшими любовниками

Рыжеволосые мужчины и женщины в последнее время все чаще привлекают внимание. Существует несколько интересных причин, которые объясняют этот феномен.

Девушка с рыжими волосами

Научные исследования подтверждают: рыжеволосые обладают уникальными особенностями, выделяющими их в спальне.

Причины, почему рыжие имеют репутацию "зажигалок":

Больше сексуальной активности

Исследования Гамбургского университета показали, что рыжеволосые чаще занимаются сексом, чем блондины или брюнет, независимо от того, находятся они в отношениях или нет. Кроме того, у рыжих женщин самый высокий показатель оргазма – 41%. Повышенная физическая чувствительность

Генетические особенности рыжих делают их более чувствительными к прикосновениям и температурным изменениям. Они имеют более высокий болевой порог, что усиливает интимные ощущения и упрощает достижение оргазма. Особые феромоны

По данным исследований, рыжеволосые имеют специфический аромат кожи – сладкий и мускусный, который привлекает потенциальных партнеров. Это подтверждается упоминаниями в "Энциклопедии рыжего" Стивена Дугласа. Более того, существуют даже сообщества, посвященные уникальному запаху рыжеволосых.

Феномен рыжеволосых также пытаются объяснить и пользователи соцсетей. Они, например, отмечают, что рыжие мужчины имеют более низкий риск заболевания раком простаты из-за своих генетических особенностей. Кроме того, рыжеволосые часто очень хорошо ладят с людьми и имеют веселый нрав, что придает им привлекательность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой размер женской груди, по мнению ученых, больше всего нравится мужчинам.



