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Люди с этим цветом волос являются лучшими любовниками

Ученые с помощью науки сумели объяснить, почему рыжеволосые являются лучшими любовниками

сегодня, 00:10
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Ткачик Олеся

Рыжеволосые мужчины и женщины в последнее время все чаще привлекают внимание. Существует несколько интересных причин, которые объясняют этот феномен.

Люди с этим цветом волос являются лучшими любовниками

Девушка с рыжими волосами

Научные исследования подтверждают: рыжеволосые обладают уникальными особенностями, выделяющими их в спальне.

Причины, почему рыжие имеют репутацию "зажигалок":

  1. Больше сексуальной активности
    Исследования Гамбургского университета показали, что рыжеволосые чаще занимаются сексом, чем блондины или брюнет, независимо от того, находятся они в отношениях или нет. Кроме того, у рыжих женщин самый высокий показатель оргазма – 41%.
  2. Повышенная физическая чувствительность
    Генетические особенности рыжих делают их более чувствительными к прикосновениям и температурным изменениям. Они имеют более высокий болевой порог, что усиливает интимные ощущения и упрощает достижение оргазма.
  3. Особые феромоны
    По данным исследований, рыжеволосые имеют специфический аромат кожи – сладкий и мускусный, который привлекает потенциальных партнеров. Это подтверждается упоминаниями в "Энциклопедии рыжего" Стивена Дугласа. Более того, существуют даже сообщества, посвященные уникальному запаху рыжеволосых.

Феномен рыжеволосых также пытаются объяснить и пользователи соцсетей. Они, например, отмечают, что рыжие мужчины имеют более низкий риск заболевания раком простаты из-за своих генетических особенностей. Кроме того, рыжеволосые часто очень хорошо ладят с людьми и имеют веселый нрав, что придает им привлекательность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой размер женской груди, по мнению ученых, больше всего нравится мужчинам.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/three-reasons-ginger-men-incredible-34033480
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