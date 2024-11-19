В Норвегии арестовали сына кронпринцессы: в чем его подозревают

27-летний Мариус Богр Хойби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, был задержан по обвинениям в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Мариус Богра Хойби

Арест произошел 18 ноября, а на следующий день Хойби официально выдвинули обвинения в изнасиловании. Подозреваемый категорически отрицает свою вину.

По информации СМИ, задержание произошло в автомобиле недалеко от официальной резиденции принца Норвегии. На месте происшествия правоохранители изъяли доказательства, которые могут быть связаны с делом.

В настоящее время Хойби находится под стражей в Осло. Его адвокат утверждает, что он сотрудничает со следствием и готов предоставить необходимые пояснения.

Полиция отмечает, что инцидент произошел при обстоятельствах, когда жертва, женщина около 20 лет, была без сознания или по другим причинам не могла сопротивляться. Расследование по этому делу началось еще 6 ноября.

Кроме того, известно, что против Хойби предъявлены обвинения в еще нескольких делах, связанных с сексуальным насилием. Пострадали четыре женщины и один мужчина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о громком секс-скандале, когда P Diddy столкнулся с рядом дел, когда его бывшая партнерша Кэсси Вентура обвинила его в изнасиловании и насилии. P Diddy отрицал обвинения, и дело было урегулировано вне суда через день после его подачи. Однако впоследствии на него подали в суд 12 других женщин, многие из которых обвинили рэпера в том, что он предписывал им употреблять наркотики и нападал на них. После этого, на имя Шона Комбса поступило в общей сложности более 100 дополнительных обвинений от мужчин и женщин за вероятное сексуальное насилие, изнасилование и сексуальную эксплуатацию.





