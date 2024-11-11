В Украине хотят декриминализировать порнографию: подробности

В Верховной раде сообщили о регистрации доработанного законопроекта о декриминализации порнографии в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает портал "Комментарии".

Нардеп сообщил, что этот закон должен изменить статью 301 УК так, чтобы совершеннолетних людей за снятие и распространение видео интимного характера не сажали в тюрьму на 3-5 лет.

Он подчеркнул, что уголовная ответственность останется исключительно за:

- порно без согласия (порноместь, deep fake)

- экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

– порно с детьми и распространение среди детей.

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Даже поэтому дискуссию по 302 статье решили перенести на второе чтение.

Это не "легализация порно" – оно легализовано, и мы уже как пару лет миллионы налогов с того же OnlyFans собираем.

Это – "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах). И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", – отметил Железняк.

Иллюстративное фото

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В 2023 году прибыль компании OnlyFans составила 485 миллионов долларов при доходе в 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает портал "Комментарии".

Платформа имеет более 305 миллионов пользователей, которые потратили 6,6 миллиарда долларов на подписки. Нардеп отметил, что владелец Леонид Радвинский получил большие дивиденды, в том числе 472 миллиона долларов за один год, что сделало его одним из самых богатых американцев.

"Сейчас OnlyFans стремится расширить свои возможности, в частности, через запуск видеоплатформы OFTV, где планируют размещать лицензированный контент на другие стриминговые сервисы", — отметил Железняк.