Бонни Блу переспала с более чем тысячей мужчин: реакция ее мужа Олли

Муж известной 25-летней креаторши контента для взрослых Бонни Блу – регбист Олли Дэвидсон – подал на развод, заявив, что не хочет больше иметь с ней ничего общего. Причиной такого решения стал ее скандальный вызов – через 12 часов переспать с 1000 мужчинами. При этом, как сообщает Daily Star, Бонни даже превзошла поставленную цель, что вызвало негодование ее мужа и его семьи.

Бонни Блу

До своей карьеры в индустрии для взрослых девушка, настоящее имя которой Тиа Биллингер, жила обычной жизнью: работала в сфере рекрутинга и была замужем за любовью детства. Вместе с мужем она переехала в Австралию, а по возвращении устроилась в Ноттингеме.

Поначалу Олли поддерживал выбор супруги, но когда ее деятельность стала более экстремальной, пара разошлась. По словам друзей спортсмена, он шокирован и не хочет иметь с Тиа никаких контактов.

"Это шокирует, она, по-видимому, делает это ради рекламы. Нам всем его жалко", — сказал друг Олли.

Сама же Бонни Блу не учитывает осуждение и критику. В интервью Yahoo! Lifestyle она заявила, что ее семья гордится ею, а отец даже радовался, когда фанаты попросили сфотографироваться с ней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25-летняя британка Бонни Блу с начала 2024 года уже имела интимные отношения с 200 партнерами. Девушка снимается в фильмах для взрослых и параллельно продолжает искать свою любовь. В этом году белокурая красавица попала в заголовки мировых СМИ благодаря своим шокирующим поступкам, включая каникулы в Канкуне, где через три недели она имела интимные отношения со 122 студентами американских колледжей. Там же она дала обещание, что вернется в Британию и переспит с наибольшим количеством первокурсников.



