Бывший сантехник рассказал, какая порнозвезда Бонни Блу вне камер

Бывший сантехник, работавший со звездой видео для взрослых Бонни Блу, поделился своими впечатлениями о ее характере вне съемочной площадки.

Бонни Блу

В частности, 25-летняя Бонни недавно вызвала громкий скандал, заявив, что за 12 часов имела интимные отношения с 1057 мужчинами в рамках вызова установить свой сомнительный "мировой рекорд".

К примеру, актер фильмов для взрослых Энди Ли признался, что был удивлен поведением Бонни вне камеры.

"За кадром она очень тихая и милая, но как только включается камера – превращается в настоящего демона страсти", – поделился он.

По его словам, у Бонни есть конкурентный дух, всегда стремится к большему и пытается совершенствовать свои результаты. "Она очень умная, прекрасно понимает, что делает, чтобы привлечь внимание людей", – отметил Ли.

Сам Энди, уроженец северной части Дублина, комментируя, повлияет ли массовое внимание к Бонне на ее карьеру, он ответил: "Бесспорно и очень выгодно для нее. Она сейчас одна из самых обсуждаемых женщин в мире – если не самая известная. Независимо от того, любят ее или ненавидят, она побеждает".

Ли также высказался по поводу этических споров, которые вызвала деятельность Бонни. "Хейт лишь подогревает ее популярность, и она отлично это осознает", — добавил он.

При этом известно, что скандальный "марафон любви" происходил в роскошном лондонском имении, принадлежащем осужденному мошеннику Эдварду Девенпорту.

Охранник Али Уокер, 42 года, ставший свидетелем происшествия, рассказал Mail Online, что был шокирован масштабами происходящего. По его словам, это был самый сюрреалистический опыт его жизни.

"Вокруг нее одновременно находились 30-40 мужчин, которые поочередно занимали место рядом с ней. Я очень застенчив, и это совсем не мой формат, поэтому я не стал участвовать", – подытожил Уокер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бони Блу переспала с более чем тысячей мужчин.



