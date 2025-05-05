Депутаты волнуются из-за одного действия в порно: хотят его официально запретить

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Ткачик Олеся
В парламенте Великобритании обсуждается поправка к законопроекту о преступности и правопорядке, предусматривающая включение "нефатального удушения" в перечень признаков крайней порнографии. Это будет означать запрет на изображение удушения в порно, сообщают западные медиа.
Пара в постеле
Отмечается, что инициатива возникла на фоне растущего беспокойства, что подобный контент способствует распространению мизогинии среди мужчин. В частности, речь идет о выводах независимого обзора порнографии, проведенном баронессом Бертином.
По словам теневого министерша по делам жертв Алисии Кэрнс, чтобы эффективно бороться с насилием в отношении женщин и девушек, нужно обратить внимание на порнографию, пропагандирующую жестокое и мизогическое отношение.
В прошлом месяце газета Times сообщила, что в школах Уэльса подросткам на занятиях по сексуальному образованию рассказывали, в частности, о необходимости получения согласия перед удушением партнера. Этот учебный материал, который финансировал совет графства Бридженд, вызвал возмущение у комиссарши Лондона по жертвам Клер Ваксман, назвавшей его "чрезвычайно тревожным".
Консервативная депутат Гарриет Кросс также поддержала поправку, заявив, что удушение не должно быть нормализованным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина убил партнершу, списав все на фильм "Пятьдесят оттенков серого".
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