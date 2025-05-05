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Депутаты волнуются из-за одного действия в порно: хотят его официально запретить

Депутатов очень беспокоит такое действие, как нефатальное удушение в порно

5 мая 2025, 18:17
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Ткачик Олеся

В парламенте Великобритании обсуждается поправка к законопроекту о преступности и правопорядке, предусматривающая включение "нефатального удушения" в перечень признаков крайней порнографии. Это будет означать запрет на изображение удушения в порно, сообщают западные медиа.

Депутаты волнуются из-за одного действия в порно: хотят его официально запретить

Пара в постеле

Отмечается, что инициатива возникла на фоне растущего беспокойства, что подобный контент способствует распространению мизогинии среди мужчин. В частности, речь идет о выводах независимого обзора порнографии, проведенном баронессом Бертином.

По словам теневого министерша по делам жертв Алисии Кэрнс, чтобы эффективно бороться с насилием в отношении женщин и девушек, нужно обратить внимание на порнографию, пропагандирующую жестокое и мизогическое отношение.

"Порно помогло романтизировать удушение, из-за чего значительное количество молодых людей испытывает несогласованное удушение во время секса, а девушкам говорят, что это – "норма", – подчеркнула она.

В прошлом месяце газета Times сообщила, что в школах Уэльса подросткам на занятиях по сексуальному образованию рассказывали, в частности, о необходимости получения согласия перед удушением партнера. Этот учебный материал, который финансировал совет графства Бридженд, вызвал возмущение у комиссарши Лондона по жертвам Клер Ваксман, назвавшей его "чрезвычайно тревожным".

Консервативная депутат Гарриет Кросс также поддержала поправку, заявив, что удушение не должно быть нормализованным.

"Порнография часто стирает границы между тем, на что есть согласие, и тем, что опасно или даже насильственно. Это искажает представление, особенно среди молодежи, о том, что нормально в отношениях и сексуальном поведении. Мы должны это исправить", — заявила депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина убил партнершу, списав все на фильм "Пятьдесят оттенков серого".




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14676063/MPs-calling-ban-choking-pornography-glamourised.html
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