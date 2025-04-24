Эта группа влюбленных занимается сексом 10 раз в неделю и имеет самое высокое качество жизни

Секс часто остается темой табу, но недавнее исследование австралийских ученых проливает свет на интимные стороны наших отношений. В частности, команда из Австралийского национального университета опросила более 800 человек в возрасте от 18 до 25 лет, чтобы выяснить, как проявляется романтическая любовь — от силы чувств до сексуальной активности.

Заниматься сексом

Результаты показали, что всех участников можно условно разделить на четыре основных типа влюбленных: мягкие, умеренные, интенсивные и либидозные. Эти группы различаются по интенсивности любви, навязчивым мыслям о партнере, уровню обязательств и частоте секса.

Итак, согласно исследованию, мягкие романтические влюбленные (20% опрошенных) обычно занимаются сексом примерно дважды в неделю. У них самые низкие показатели по всем четырем критериям, кратчайшие отношения и самая маленькая взаимная любовь. Чаще это мужчины (58%), и именно в этой группе малейшее удовольствие от отношений. В то же время они чаще прибегают к рискованному поведению — употреблению алкоголя, наркотиков и опасному вождению.

Далее следуют умеренные влюбленные, составляющие самую большую группу — более 40%. Их частота секса – примерно 2,5 раза в неделю. Эти люди обладают невысокой интенсивностью чувств, но в то же время демонстрируют высокую приверженность партнеру. Здесь снова преобладают мужчины (57%), и эта группа реже всего принимает антидепрессанты.

Интенсивные влюбленные (29%) – это те, кто буквально "с головой" в отношениях. Они чаще всего влюбляются еще до официального начала отношений, а также имеют меньше случаев безответной любви. Их средняя частота секса – три раза в неделю, и это единственная группа, где больше женщин (60%). Также именно среди них меньше тех, кто употребляет алкоголь, наркотики или курит.

Либидозные влюбленные — самая маленькая, но самая активная во всех смыслах группа (9,6%). Они занимаются сексом в среднем 10 раз в неделю, имеют самое высокое качество жизни и реже других испытывают тревогу или депрессию. В этой группе немного больше мужчин, и она отличается высокой интенсивностью, привязанностью и сексуальностью.

Исследователи отмечают, что такие отличия могут свидетельствовать о том, что романтическая любовь все еще находится под влиянием эволюционного отбора. Вероятно, каждая группа отражает отдельную стратегию построения отношений — от выбора партнера до формирования эмоциональной связи.

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