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Эти факторы влияют на сексуальное желание: что "убивает" либидо

Факторы, резко снижающие сексуальное желание

сегодня, 21:30
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Кречмаровская Наталия

Сексуальное желание или либидо является сложной функцией, на которую влияет множество факторов. Иногда эти факторы могут привести к значительному снижению либидо, что отрицательно сказывается на качестве жизни и отношениях. Понимание этих факторов является ключевым для поддержания здоровой сексуальной жизни.

Эти факторы влияют на сексуальное желание: что "убивает" либидо

Либидо. Иллюстративное фото

Стресс является одним из основных врагов либидо. Хронический стресс может привести к повышению уровня кортизола, гормона стресса, подавляющего выработку половых гормонов. Кроме того, стресс может вызвать усталость, тревогу и раздражительность, что также негативно влияет на сексуальное желание.

Психические нарушения, такие как депрессия и тревога, могут значительно снизить либидо. Это связано с нарушением баланса нейромедиаторов, регулирующих настроение и сексуальное желание. Кроме того, депрессия и тревога могут вызвать чувство безнадежности, низкую самооценку и проблемы в отношениях, что также влияет на либидо.

Конфликты, недоразумения и отсутствие эмоциональной связи с партнером могут оказать негативное влияние на сексуальное желание. Отсутствие общения, измена, обиды и другие проблемы в отношениях могут вызвать чувство обиды, гнева и разочарования, что снижает либидо.

Некоторые медицинские состояния, такие как гормональные нарушения, хронические заболевания и прием определенных лекарств, могут снизить либидо. Гормональные нарушения, такие как низкий уровень тестостерона или эстрогена, могут оказывать непосредственное влияние на сексуальное желание. Хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак, могут вызвать усталость, боль и другие симптомы, снижающие либидо.

Неправильное питание, недостаточная физическая активность, злоупотребление алкоголем и курение могут негативно отразиться на либидо. Неправильное питание может привести к дефициту питательных веществ, необходимых для выработки половых гормонов. Недостаточная физическая активность может вызвать усталость и снижение энергии. Злоупотребление алкоголем и курение могут повредить кровеносные сосуды и нервную систему, влияющую на сексуальную функцию.

Физическая и эмоциональная усталость могут отрицательно повлиять на либидо. Утомление может вызвать раздражительность, низкую энергию и отсутствие интереса к сексу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как кофе влияет на либидо.




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