Эту нацию считали самой сексуальной, но она стремительно теряет либидо

Стереотип о сексуальности французов оказался мифом, об этом говорится в колонке Independent . Дело в том, что новый опрос показал, что национальный либидо французов стремительно угасает.

Французи стремительно теряют либидо

В частности, согласно исследованию Французского института общественного мнения (IFOP), каждый четвертый француз в возрасте от 18 до 69 лет (24%) заявил, что не имел секса в течение последнего года – в 2006 году этот показатель составил всего 9%. Среди молодежи 18–24 лет 28% признались, что никогда не имели интимных отношений – в 2006 году таких было всего 5%. А процент занимающихся сексом хотя бы раз в неделю снизился с 58% в 2009 году до 43% в настоящее время.

Издание отмечает, что причины этого спада заставляют огорчаться даже самых ярых франкофилов, выросших на образах Бриджит Бардо и Жюльет Бинош.

Согласно опросу почти треть (31%) респондентов отказывалась от секса хотя бы раз, чтобы посмотреть сериал, почитать книгу, посидеть в соцсетях или поиграть в видеоигры. Последний вариант особенно популярен среди мужчин до 35 лет – 53% из них хотя бы раз выбирали игру вместо интима.

"Видеоигры вместо секса? И это в стране, подарившей миру "Мулен Руж", "Мадам Бовари" и самый поэтический термин для оргазма – "маленькая смерть"? В нации, где страстные романы президентов являются почти национальной традицией, а преступление страсти оставалось юридическим смягчающим обстоятельством вплоть до 1970-х годов?" – говорится в статье.

Что касается женщин, то, как отметила Франсуа Краус, директор политических и общественных исследований IFOP, они стали финансово независимыми и больше не чувствуют потребности соглашаться на интим, если не хотят. При этом общественное давление на активную сексуальную жизнь значительно уменьшилось – 12% опрошенных идентифицируют себя как асексуалы.

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