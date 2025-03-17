22-летняя девушка выставила себя на аукционе: сколько удалось заработать

Молодая девушка из Манчестера приняла неожиданное решение, принесшее ей 1,6 миллиона фунтов стерлингов. 22-летняя Лаура выставила свою невиновность на аукцион, и среди желающих ее приобрести были политик из Лондона, бизнесмен из Дубая и известный голливудский актер.

Лаура продала свою девственность на аукционе. Фото: Cinderella Escorts

Лаура стала одной из тех молодых женщин, которые продают свою девственность на сайтах эскорта за большие суммы. Она выросла в религиозной семье и обучалась в британском университете. Однако решила пойти на радикальный шаг и продать свою первую интимную ночь через аукцион.

В интервью Daily Mail Лаура объяснила, что "никогда не хотела оставаться одинокой и разбитой". По ее словам, продажа девственности было легким решением. Девушка обратилась в специализированное эскорт-агентство, которое помогло найти покупателя и заключить юридическое соглашение.

Аукцион вызвал серьезную конкуренцию. За право провести ночь с Лаурой сражались несколько состоятельных мужчин, в том числе политик из Лондона, бизнесмен из Дубая, а также известный голливудский актер из Лос-Анджелеса. Именно последний одержал победу и предложил рекордную сумму – 1,6 миллионов фунтов за первый секс с девушкой.

"Когда моя девственность была куплена, мы договорились о дне, когда меня пригласили в гостиницу, чтобы провести с ним ночь. В тот же день он привел с собой врача, чтобы подтвердить подлинность моей девственности. На самом деле, это было не что иное, как бронирование эскорта, с той разницей, что я никогда раньше не занималась сексом, а уплаченная сумма была намного выше", – рассказывает Лаура.

После сделки 22-летняя британка купила несколько квартир, которые сдает в аренду, обновила гардероб и совершила несколько роскошных путешествий.

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