72-летняя женщина работает в эскорте: до этого она 40 лет посвятила религии

72-летняя женщина Кэролайн Ви, также известная как Busty Granny ("Грудастая Бабушка"), рассказала, что в один момент решила изменить свою набожную жизнь после сорока лет в церкви, чтобы реализовать свои фантазии и заняться секс-бизнесом.

Кэролайн Ви. Фото из открытых источников

Кэролайн Ви в эфире шоу This Morning рассказала, что раньше работала флористкой и сорок лет своей жизни посвятила своей религии. Однако теперь она больше в это не верит. Взлом произошел, когда 27-летний регбист начал флиртовать с ней.

"Мне было 57 в то время, мы никогда не встречались, но кокетничали по телефону", — рассказывает Кэролайн.

По ее словам, парень предлагал ей романтическую встречу, но она была "слишком застенчива" для этого. Однако этот случай вдохновил женщину зарегистрироваться на сайте знакомств для поиска партнера, близкого к своему возрасту. Женщина на шоу рассказала некоторые детали секс-встреч и похвалу от мужчин за интим.

Кэролайн Ви

Впоследствии мужчины и участники свинг-вечеринок, где Кэролайн также участвовала, предлагали ей подумать об эскорте, как дополнительный способ заработать деньги. И она приняла этот вариант.

"Ну, если вам за это могут заплатить, почему бы и нет? Вы встречаетесь с теми же людьми и делаете то же самое. Я больше нигде не смогла бы заработать таких денег, мне это нравится, поэтому я хочу продолжать", — пояснила женщина.

После создания аккаунта для работы в эскорте Кэролайн начала брать деньги за свои услуги и на сегодняшня зарабатывает около 3000 фунтов стерлингов в месяц (155 тыс. гривен).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Всемирный экономический форум в Давосе стал центром секс-разврата и площадкой для предоставления эскорт-услуг.

Также "Комментарии" писали, что в Бельгии показали стриптиз в доме престарелых.