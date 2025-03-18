74-летняя бабушка похвасталась страстным сексом с младшим на 30 лет мужчиной

74-летняя британка Кристин Гейкокс и ее 40-летний мужчина Хамза Дриди доказывают, что у любви нет возраста. Несмотря на скептицизм окружающих, пара отметила четвертую годовщину бракосочетания и продолжает счастливо жить вместе.

Кристин Гейкокс и ее муж

При этом Кристин признается, что испытывает проблемы с суставами и нуждается в эндопротезе бедра, однако это не мешает ей наслаждаться жизнью и гармоническими отношениями.

"Он горячий тунисец – мы занимаемся сексом больше, чем кто-либо другой. Мне нужен эндопротез бедра, но в остальном мой возраст не сдерживает меня в постели", — сказала британка.

Познакомилась пара в 2018 году через онлайн-уроки английского языка. Уже через шесть недель Кристин решила отправиться в Тунис, где осталась навсегда. Друзья пытались предостеречь женщину, предполагая, что Хамза может преследовать материальные интересы или желать получить визу, однако время доказало противоположное – супруги счастливы вместе уже семь лет.

"Это была любовь с первого взгляда, – вспоминает Кристин. – Мы гуляли по пляжу, ужинали в ресторанах, танцевали. Мы сожалеем только об одном – что не встретились раньше, чтобы иметь общих детей. Сейчас нашей семьей является любимая собака".

Свадьба пары состоялась в декабре 2020 года в Тунисе. В следующем году Кристин приняла ислам. Семья женщины, в том числе ее сын, старше Хамзы на четыре года, поддержала их выбор.

"Они видят, как я счастлива", – отмечает британка.

Несмотря на счастливые отношения, пара часто сталкивается с критикой. В Интернете супруги обвиняют в корыстных мотивах, а однажды в ресторане владелец заведения задал Хамге грубый вопрос об их браке. Однако мужчина остается непоколебимым: "Кристин – моя королева. Я люблю ее ум, характер и душу".

Пара вышла замуж в декабре 2020 года в их тунисском доме, а Кристин приняла ислам в 2021-м. Во время церемонии Кристин одела традиционное тунисское платье, а троюродная сестра Хамзы, 17-летняя Мириам, сделала ей прическу, маникюр и педикюр к этому важному дню.

Сын Кристин, который на четыре года старше ее мужа, даже приехал в Тунис в 2020 году, чтобы провести четыре дня со счастливой парой через год после их свадьбы. И, несмотря на большую разницу в возрасте, ее семья поддерживала их. Она добавила: "Они видят, как я счастлива. Мои друзья были великолепны. Хамза постоянно разговаривает с моими друзьями, чтобы они видели, как нам хорошо вместе. Мы с Хамзой имеем собственный дом, и я никогда не была счастливее".

Но пара столкнулась с отрицательной реакцией в Интернете. Хейтеры утверждают, что он просто хочет ее денег или визы. А владелец ресторана в Тунисе как-то грубо спросил Хамзу: "Как ты занимаешься сексом с этой старухой?". Однако пара настаивает на том, что они непреклонны. Хамза сказал: "Кристин – прекрасная жена. Она моя королева. Я люблю ее личность и ее ум".

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