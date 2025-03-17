Можно ли заниматься сексом, если партнер болен гриппом или ОРВИ

Пока нет официальных рекомендаций или научно подтвержденных данных, указывающих на необходимость воздержания от сексуальной активности во время ОРВИ. Вероятно, этот вопрос просто не исследовался, потому что найти соответствующую информацию не удалось, пишет Verywell Health.

Секс во время ОРВИ

Впрочем, если рассматривать секс как разновидность физической активности, то следует учитывать общие медицинские рекомендации по занятиям спортом во время ОРВИ.

То есть, отмечает издание, при легких симптомах, таких как насморк, раздражение в горле или чихание, умеренная физическая активность не противопоказана. В то же время, может быть целесообразным снизить ее интенсивность.

Впрочем, как говорится в публикации, если болезнь сопровождается кашлем или другими выраженными симптомами, от активных физических нагрузок, в том числе и сексуальных, лучше отказаться.

Кроме того, следует помнить, что при повышенной температуре какие-либо физические нагрузки категорически не рекомендуются.

Относительно менее энергозатратных форм близости все зависит от самочувствия. Если вы не ощущаете ухудшение состояния, это может быть приемлемым вариантом. Однако важно прислушиваться к своему организму: в случае появления дискомфорта следует остановиться.

Особое внимание следует уделить вопросу передачи инфекции. Поскольку ОРВИ распространяется воздушно-капельным путем, во время сексуального контакта риск заразить партнера значительно возрастает. Ориентироваться можно на обычное правило: если у вас завышенная температура, возможность передать вирус высока. Так что для безопасности следует подождать, пока температура нормализуется.

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