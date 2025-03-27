Муж убил партнершу, списав все на фильм «Пятьдесят оттенков серого»

44-летний Алсвин Томас убил свою партнершу Викторию Томас после просмотра фильма "Пятьдесят оттенков серого". Он утверждал, что это произошло случайно во время "пошедшей не так" сексуальной игры, но присяжные признали его виновным в убийстве.

Алсвин Томас

По словам прокурора Майкла Джонса KC, пара, прожившая вместе около четырех лет, поругалась во время вечерней прогулки. В такси домой Томас жаловался на свои проигрыши в азартных играх. По возвращении домой, по его словам, они помирились, просмотрели эротический фильм и поднялись в спальню ее сына, где Виктория якобы попросила его душить во время секса.

Соседи услышали крик из их дома, а затем Томас начал рассылать сообщения по телефону Виктории, заявляя, что убил ее. Через некоторое время он сказал, что это была шутка, однако, когда его племянница пришла в их дом проверить ситуацию, она нашла тело Виктории на полу запасной спальни.

Прокурор подчеркнул, что обвинение не принимает версию о случайной смерти во время сексуальной игры.

"Когда он сознательно душил Викторию Томас, он точно понимал, что делает. Это было из гнева или разочарования — не имеет значения, ведь это не оправдание для убийства", — заявил Джонс.

В суде было сказано, что в ту ночь Томас находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а его агрессия усиливалась ссорой. Он утверждал, что во время "эротической асфиксии" Виктория упала в обморок, а когда он это осознал, ее кожа уже была синей.

Во время допроса Томас признал, что они не использовали "безопасное слово", но он уверял, что переставал душить, если Виктория этого просила. Он также заявил, что она сама инициировала "грубый секс" и подобные практики являлись частью их интимных отношений.

Несмотря на его попытки доказать, что это был несчастный случай, присяжные всего за три часа вынесли вердикт: виновен в убийстве.

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