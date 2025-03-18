Мужчина с самым большим в мире пенисом рассказал, сколько ему платили за секс

Американец Джона Фелкон, заявляющий, что является обладателем крупнейшего в мире полового органа, откровенно рассказал о трудностях, с которыми сталкивается из-за своих анатомических особенностей.

Джона Фелкон

В частности, 54-летний мужчина в свое время снискал популярность благодаря своим размерам, однако отмечает, что это вовсе не роскошь и не повод для зависти, как может показаться другим. Он отмечает, что большой размер полового органа имеет свои негативные последствия, и его опыт разделяет и британец Мэтт Барр, чей пенис признан медиками наибольшим.

По словам Фелкона, в спокойном состоянии его орган имеет длину 20 см, а во время эрекции – 34 см, добавляя, что он даже толще его запястья.

Джон работает ведущим подкаста и актером. Он также принял участие в шоу This Morning на канале ITV, где поделился своим опытом. В частности, он намекнул, что имел интимные отношения с некоторыми знаменитостями, среди которых даже номинанты и лауреаты премии "Оскар". Впрочем, деталей раскрывать не стал, только пошутил: "Это была не Мерил Стрип – скажу только это".

Фелкон также рассказал, что из-за огласки вокруг его личной жизни и внешности он не смог построить карьеру мечты. Хотя ему не раз предлагали работу в индустрии для взрослых, он отказывался, желая сниматься в телевизионных шоу и фильмах. Однако из-за чрезмерного внимания к его персоне кастинг-директора и продюсеры часто отказывали ему в сотрудничестве.

Несмотря на нежелание работать в порноиндустрии, мужчина признал, что получал денежные предложения за откровенные фотографии и даже интим. В частности, за позирование в белье для частной съемки он получил 500 долларов, а одна женщина заплатила 1000 долларов за секс с ним, что, по его словам, только "подкармливает его".

Фелкон добавляет, что пытается скрывать свою особенность с помощью свободной одежды. Он также отметил, что его орган с годами стал толще, что усложняет как половой акт, так и оральный секс.

Ранее мужчина заявлял, что после своей смерти планирует пожертвовать свой член Исландскому музею фаллосов.

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