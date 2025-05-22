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Одна из стран ввела уголовную ответственность за OnlyFans

В Швеции запретили заниматься сексом по видео: за это грозит тюрьма

22 мая 2025, 16:41
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Недилько Ксения

Парламент Швеции принял поправку к закону, запрещающему покупку определенного вида контента на платформе OnlyFans. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Svenska Dagbkadet и New YorkPost.

Одна из стран ввела уголовную ответственность за OnlyFans

Одна из стран ввела уголовную ответственность за OnlyFans

Так, согласно новому закону, шведам запрещено платить кому-то за совершение полового акта дистанционно, например, в прямом эфире на платформе OnlyFans. За нарушение этого закона может грозить заключение.

Кроме того, этот закон вводит уголовную ответственность за финансовое поощрение или эксплуатацию кого-либо с целью совершения сексуальных действий на камеру за вознаграждение.

"Это новая форма покупки сексуальных услуг, и нам давно пора модернизировать законодательство, включив в него цифровые платформы", — объясняла шведская депутат Тереза Карвальо в комментарии изданию.

Просмотр и оплата предварительно записанного контента для взрослых останутся законными.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине к 15 годам лишения свободы приговорена женщина, которая совершила сексуальное насилие при участии 8-летнего сына. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении собственного 8-летнего сына. Свои неправомерные действия она фиксировала на мобильный телефон. В дальнейшем фото и видео сбывала через мессенджеры. Кроме того, женщина загружала с Интернет-ресурсов файлы с информацией, относящейся к детской порнографии, которые хранила и продавала.



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