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Опасные презервативы: могут испортить секс и ухудшить здоровье

Какие виды презервативов называют худшими

сегодня, 21:45
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Кречмаровская Наталия

Презервативы – это важный способ контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Однако не все презервативы одинаково качественные и безопасные. Некоторые виды могут быть опасны для здоровья или просто неудобны в использовании.

Опасные презервативы: могут испортить секс и ухудшить здоровье

Презерватив. Иллюстративное фото

Презервативы с нонилоксинолом-9

Нонилоксинол-9 – это спермицид, ранее часто использовавшийся в презервативах. Однако исследования показали, что он может раздражать слизистую влагалища и повышать риск заражения ИППП.

Презервативы с ароматизаторами и красителями

Ароматизаторы и красители могут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистой. Особенно опасны презервативы с сахаром, поскольку они могут нарушить баланс микрофлоры влагалища и повысить риск развития инфекций.

Презервативы с низким качеством латекса

Презервативы с низким качеством латекса могут легко рваться или соскальзывать, что делает их ненадежными для защиты от беременности и ИППП. Важно выбирать презервативы известных брендов, отвечающих стандартам качества.

Презервативы с истекшим сроком годности

Использование презервативов с истекшим сроком годности может быть опасным, поскольку латекс со временем разрушается, что делает их менее прочными и надежными.

Презервативы несоответствующего размера

Изделия, слишком малые или слишком большие, могут быть неудобными в использовании и повышать риск разрыва или соскальзывания. Важно выбирать презервативы, соответствующие вашему размеру.

Презервативы с необычными формами и текстурами

Изделия с необычными формами и текстурами могут быть опасны, поскольку они могут раздражать слизистую оболочку или вызывать аллергические реакции.

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