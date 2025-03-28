Скандальная звезда фильмов для взрослых завела малолетнего бойфренда

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Звезда фильмов для взрослых Бонни Блу прибыла в Майами на весенние каникулы. Ее заметили в компании 19-летнего рэпера Lil Mabu. Они вместе посетили футбольный матч и ужинали в ресторане Sixty Vines.
Бонни Блу с бойфрендом
Некоторые предполагают, что между ними может быть творческий проект, а другие считают это первыми признаками романтических отношений. Сама же Бонни прокомментировала свое путешествие в США с присущей ей провокационностью.
При этом сам Lil Mabu не давал официальных комментариев по поводу встреч с Бонни Блу. Но в Twitter в шутку выложил ролик, где девушка наклоняется под столом, подписав его: "Вы преувеличиваете, она просто завязывала мне шнурки".
Вместе с тем, Бонни в последнее время привлекает внимание своей скандальной деятельностью: она побила рекорд по наибольшему количеству сексуальных контактов за 12 часов (1057), а также получила запрет на въезд в Австралию и Фиджи из-за провокационного контента для выпускников школ. До приезда в США она устраивала громкие вечеринки в Канкуне, а теперь принялась покорять Флориду.
Однако на этот раз Бонни, похоже, обрела новый объект внимания.
Также Bonnie намекнула на возможный роман из Lil Mabu: "Я думала, что в Канкуне встретила лучших 19-летних, но, похоже, в музыкальной индустрии Майами есть еще лучше".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина Бонни Блу подал на развод после того, как она переспала больше с тысячей соловиков.
Новости