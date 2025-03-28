Скандальная звезда фильмов для взрослых завела малолетнего бойфренда

Звезда фильмов для взрослых Бонни Блу прибыла в Майами на весенние каникулы. Ее заметили в компании 19-летнего рэпера Lil Mabu. Они вместе посетили футбольный матч и ужинали в ресторане Sixty Vines.

Бонни Блу с бойфрендом

Некоторые предполагают, что между ними может быть творческий проект, а другие считают это первыми признаками романтических отношений. Сама же Бонни прокомментировала свое путешествие в США с присущей ей провокационностью.

"Я приехала в Майами в поисках кого-то, кто только что стал совершеннолетним. Не думала, что найду кого-нибудь с хитами в Billboard и детским личиком", — сказала звезда фильмов для взрослых.

При этом сам Lil Mabu не давал официальных комментариев по поводу встреч с Бонни Блу. Но в Twitter в шутку выложил ролик, где девушка наклоняется под столом, подписав его: "Вы преувеличиваете, она просто завязывала мне шнурки".

Вместе с тем, Бонни в последнее время привлекает внимание своей скандальной деятельностью: она побила рекорд по наибольшему количеству сексуальных контактов за 12 часов (1057), а также получила запрет на въезд в Австралию и Фиджи из-за провокационного контента для выпускников школ. До приезда в США она устраивала громкие вечеринки в Канкуне, а теперь принялась покорять Флориду.

Однако на этот раз Бонни, похоже, обрела новый объект внимания.

"Я все еще посещаю мероприятия и снимаю контент, но на этой неделе дело не только в работе. Я наслаждаюсь знакомством с американской рэп-звездой", – призналась она.

Также Bonnie намекнула на возможный роман из Lil Mabu: "Я думала, что в Канкуне встретила лучших 19-летних, но, похоже, в музыкальной индустрии Майами есть еще лучше".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина Бонни Блу подал на развод после того, как она переспала больше с тысячей соловиков.



