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Стали известны позы в сексе, которые категорически не нравятся мужчинам

Опросы показали, какие позы в сексе не особенно нравятся мужчинам

сегодня, 18:41
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Ткачик Олеся

Почему-то принято считать, что мужчинам безразлично, в какой позе заниматься интимом, главное, чтобы сам процесс происходил. Впрочем, как отмечают сексологи, согласно их опросам есть позы, которые мужчинам не очень нравятся. Более того, они даже выделяют ТОП-3 позиции, которые больше всего не нравятся сильному полу.

Стали известны позы в сексе, которые категорически не нравятся мужчинам

Позы в секс

Итак, на третьей строчке такого антирейтинга находится, кто бы мог подумать, поза "всадницы". Как оказалось, достаточно многие мужчины по всему миру отмечают, что доминирование партнерши, которая в этой позе руководит процессом, их унижает. Конечно, говорят сексологи, далеко не все мужчины так думают, впрочем, все же очень многие из них при опросе указали позу "всадница" как такую, которая им категорически не нравится.

На второй строчке рейтинга мужчины во время опроса разместили миссионерскую позу. По их убеждению, она слишком скучна, банальна и неинтересна. Эти мужчины подчеркнули, что секс обязательно должен быть пикантным и разнообразным, а эта поза полностью исключает любой креатив, что на самом деле не так.

И первое место в антирейтинге мужчин заняла поза "69", используемая для парного занятия оральным сексом. Одна часть опрошенных мужчин считают занятие оральным сексом чем-то грязным и неестественным. Другие мужчины не имеют ничего против оральных ласк, но если они касаются исключительного него, а вот что-то подобное для партнерши они не готовы делать, считая, что куннилингус является порочной практикой, унижающей мужчину. Кроме этого, часть представителей сильного пола считает позу "69" неприемлемой, потому как ее используют гомосексуальные пары.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как разнообразить миссионерскую позу.




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