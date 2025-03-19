В эскорт-агентстве, торгующем невинностью, рассказали на чем еще их клиентки зарабатывают миллионы

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Ткачик Олеся
Скандально известное агентство Cinderella Escorts раскрыло подробности того, как один из богатых клиентов заплатил £420 000 только за возможность пощекотать ноги одной из их девушек. В эксклюзивном интервью Daily Star представитель агентства рассказал о мире элитного эскорт-сервиса, где оборачиваются огромные суммы денег.
Модель эскорт-агентства
По словам представителя Cinderella Escorts, которое стало известно благодаря продаже "невинности" женщин за астрономические гонорары, их клиенты готовы платить огромные средства за необычные услуги.
Представитель также отметил, что состоятельные клиенты, покупающие картины за миллионы долларов, готовы выкладывать большие суммы за встречу с любой знаменитостью, если она одинока и готова принять предложение.
Агентство, недавно привлекшее внимание прессы продажей "невинности" 22-летней жительницы Манчестера за £1,6 миллиона, заявляет, что на данный момент в его базе 82 000 женщин по всему миру.
При этом в агентстве утверждают, что только 2 000 анкет являются публичными, тогда как остальные доступны только элитным пользователям. Попасть в этот закрытый клуб могут только клиенты с капиталом от €10 миллионов.
Впрочем, даже среди этих клиентов есть еще одна особенная категория – мировые знаменитости и топовые инфлюэнсеры, которые, по словам представителей Cinderella Escorts, пользуются услугами агентства.
По их данным, агентство сотрудничает с 1500 блоггерами, у которых от 1 до 5 миллионов подписчиков, и около 200 знаменитыми женщинами категории "А".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина с самым большим в мире пенисом раскрыл, сколько ему платили за секс.
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