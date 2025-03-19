В эскорт-агентстве, торгующем невинностью, рассказали на чем еще их клиентки зарабатывают миллионы

Скандально известное агентство Cinderella Escorts раскрыло подробности того, как один из богатых клиентов заплатил £420 000 только за возможность пощекотать ноги одной из их девушек. В эксклюзивном интервью Daily Star представитель агентства рассказал о мире элитного эскорт-сервиса, где оборачиваются огромные суммы денег.

Модель эскорт-агентства

По словам представителя Cinderella Escorts, которое стало известно благодаря продаже "невинности" женщин за астрономические гонорары, их клиенты готовы платить огромные средства за необычные услуги.

"Например, у нас есть актриса с 20 миллионами подписчиков, которая получила €500 000 от американского магната из Нью-Йорка только за то, чтобы он мог касаться ее ног. Поскольку она сама богата, то принимает лишь особые предложения," – заявили в агентстве.

Представитель также отметил, что состоятельные клиенты, покупающие картины за миллионы долларов, готовы выкладывать большие суммы за встречу с любой знаменитостью, если она одинока и готова принять предложение.

Агентство, недавно привлекшее внимание прессы продажей "невинности" 22-летней жительницы Манчестера за £1,6 миллиона, заявляет, что на данный момент в его базе 82 000 женщин по всему миру.

При этом в агентстве утверждают, что только 2 000 анкет являются публичными, тогда как остальные доступны только элитным пользователям. Попасть в этот закрытый клуб могут только клиенты с капиталом от €10 миллионов.

"Наши самые успешные девушки зарабатывают до €200 000 в месяц от одного спонсора. А рекорд составляет €400 000 ежемесячно – такую сумму в течение двух лет получала одна из наших девушек от японского миллиардера", – сообщили в агентстве.

Впрочем, даже среди этих клиентов есть еще одна особенная категория – мировые знаменитости и топовые инфлюэнсеры, которые, по словам представителей Cinderella Escorts, пользуются услугами агентства.

"Инфлюэнсеры с более чем 1 миллионом подписчиков могут получать €100 000 за выходные, а настоящие звезды могут потребовать еще больше", – говорят в компании.

По их данным, агентство сотрудничает с 1500 блоггерами, у которых от 1 до 5 миллионов подписчиков, и около 200 знаменитыми женщинами категории "А".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мужчина с самым большим в мире пенисом раскрыл, сколько ему платили за секс.



