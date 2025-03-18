В сенате Нигерии произошел громкий секс-скандал на весь мир: что случилось

В июле третье по влиятельности лицо в Нигерии, глава сената Годсвилл Акпабио раскритиковал свою коллегу Наташу Акпоти-Удуаган за нарушение регламента, заявив: "Мы не в ночном клубе". Однако после волны возмущенных сообщений от общественности он вынужден был извиниться, рассказывает The Guardian .

Наташа Акпоти-Удуаган

В настоящее время оба сенатора оказались в центре политического скандала после того, как Акпоти-Удуаган в интервью Arise TV в феврале обвинила Акпабио в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что он намекал на продвижение ее инициатив в обмен на "определенные услуги" и делал недвусмысленные намеки на личной встрече. Акпабио эти обвинения отверг.

Акпоти-Удуаган подала официальную жалобу в Сенат, однако 6 марта комитет по этике отклонил ее на основании процедурных нарушений. Более того, ей было назначено шестимесячное отстранение без сохранения зарплаты из-за "некорректного поведения" во время другого заседания.

Этот случай привлек внимание к проблеме прав женщин в консервативном нигерийском обществе, где до сих пор ни одна женщина не была избрана на должность губернатора, вице-президента или президента. Число женщин в парламенте постоянно снижается: в сенате сейчас только четыре женщины из 109 мест.

Акпоти-Удуаган подверг резкой критике свое отстранение, назвав это попыткой заставить ее молчать. Женские правозащитные организации также осудили данное решение, а сотни активисток вышли на акции протеста в разных штатах страны.

Спикер Акпабио заявил, что жалоба была отклонена из-за ее неправильного оформления, однако после повторной подачи сенат согласился провести расследование.

Это не первый случай, когда Акпабио оказывается в центре подобных обвинений. В 2020 году другая женщина также заявляла о его сексуальных домогательствах, но он отрицал это и даже подал в суд на обвинительницу.

После скандала большинство сенаторов поддержали Акпабио, а некоторые даже утверждали, что Акпоти-Удуаган выдвинула обвинение из-за обиды после потери руководящей должности в сенатском комитете. Некоторые сенаторы вообще отрицали ее слова, а одна из бывших сенаторок заявила, что сексуальные притязания могут случаться только в учебных заведениях.

Параллельно с этим против Акпоти-Удуаган в соцсетях развернулась кампания по дискредитации, а толпы поклонников Акпабио организовывали публичные акции против нее.

Несмотря на это, некоторые оппозиционные сенаторы выразили поддержку. Она также получила много личных сообщений от женщин, которые признавались, что боятся говорить о собственном опыте притязаний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главу горсовета Эдинбурга отстранили: его обвинили в сексуальных притязаниях к беженцам Украины.



