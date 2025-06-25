В США молодые офисные работники устали от классических кофе-перерывов. По данным совместного исследования EduBirdie и ZipHealth, 38% сотрудников в возрасте до 30 лет заявили, что не прочь иметь в офисах отдельные комнаты для секса. И звучит это не как шутка, а как аргумент в пользу продуктивности.

Илюстрационное фото секс-комнаты в офисе — чат GPT

Согласно результатам опроса:



— 29% респондентов считают, что возвращение в офис улучшает их сексуальную жизнь;

— 47% работающих дистанционно сотрудников заметили рост либидо;

— 60% участников исследования уверены, что секс помогает снижать эмоциональное выгорание;

— 50% считают, что перерыв на секс – повышает производительность.

Эти данные заставляют по-новому взглянуть на культуру корпоративного отдыха. Теперь все чаще обсуждается вопрос не только удобного кресла или кофемашины, но и "пространства для уединения".



Как иронически отметил один из опрошенных:

"Мне не нужен стол для пинг-понга. Мне нужна комната для уединения".

Необычное, но показательное исследование снова делает акцент на том, как сильно сексуальность, стресс и рабочая эффективность переплетены в повседневной жизни. И кажется, поколение Z уже не боится об этом говорить вслух.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин убегает от ареста: не появится на саммите БРИКС в Бразилии из-за ордера МКС. Как сообщил советник Кремля Юрий Ушаков, глава РФ не поедет в Бразилию на предстоящий 6–7 июля саммит БРИКС. Вместо него страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам Путин присоединится к мероприятию в онлайн-формате.