Вместо стола для пинг-понга – секс-комната: молодежь США хочет любви в офисе для роста продуктивности

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Ткачова Марія
В США молодые офисные работники устали от классических кофе-перерывов. По данным совместного исследования EduBirdie и ZipHealth, 38% сотрудников в возрасте до 30 лет заявили, что не прочь иметь в офисах отдельные комнаты для секса. И звучит это не как шутка, а как аргумент в пользу продуктивности.
Илюстрационное фото секс-комнаты в офисе — чат GPT
Согласно результатам опроса:
— 29% респондентов считают, что возвращение в офис улучшает их сексуальную жизнь;
— 47% работающих дистанционно сотрудников заметили рост либидо;
— 60% участников исследования уверены, что секс помогает снижать эмоциональное выгорание;
— 50% считают, что перерыв на секс – повышает производительность.
Эти данные заставляют по-новому взглянуть на культуру корпоративного отдыха. Теперь все чаще обсуждается вопрос не только удобного кресла или кофемашины, но и "пространства для уединения".
Как иронически отметил один из опрошенных:
"Мне не нужен стол для пинг-понга. Мне нужна комната для уединения".
Необычное, но показательное исследование снова делает акцент на том, как сильно сексуальность, стресс и рабочая эффективность переплетены в повседневной жизни. И кажется, поколение Z уже не боится об этом говорить вслух.