Женщины сказали, почему могут отказаться от секса даже если хотят его

Согласно опросу 2 000 женщин, 79% респонденток признаются, что им важно быть хорошо подготовленными перед интимной близостью. Более того, треть женщин признает, что избегает секса, если не успела побрить ноги.

Почему девушки отказываются от секса

Данные показывают, что одна из пяти женщин отказывается от интима с партнером по крайней мере дважды в месяц, когда не чувствует себя достаточно "ухоженной". В то же время речь идет не только о депиляции: 51% женщин не готовы к близости без душа, 48% — без чистки зубов, а 26% — если не удалили волосы из подмышек.

В результате треть женщин перед интимом посвящает себе в среднем 17 минут для небольшой "подготовки". Это — быстрая гигиена, легкая принадлежность и придающие уверенности ритуалы.

Исследование выявило, что 90% женщин считают: ухоженность повышает уверенность в себе в интимных моментах. А по данным другого опроса, 85% женщин чувствуют себя "больше собой" после бьюти-ритуалов.

Более половины опрошенных сообщили, что после таких процедур у них растет положительное восприятие собственного тела, 38% испытывают большее расслабление, а 40% расценивают подготовку к интиму как проявление любви к себе и партнеру.

По результатам опроса отмечается, что даже небольшие шаги по уходу могут существенно влиять на женскую уверенность и комфорт. И хотя партнер может совсем не обращать внимания на внешние детали, важно, чтобы женщина чувствовала себя уверенно само в себе.

К наиболее распространенным ритуалам перед интимом относятся подкорректированная бикини-зона, красивое белье и несколько капель духов. В то же время, 35% женщин признают: слишком сложная рутина иногда наоборот отбивает желание.

Интересно, что 32% женщин не беспокоятся о том, присмотрел ли за собой партнер перед близостью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько на самом деле должен продолжаться секс.



