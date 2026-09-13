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Тыквенный латте вышел из-под контроля: осенний тренд добрался до взрослого контента

Популярный осенний напиток превратился в неожиданный элемент фетиш-контента и вдохновил создателей на необычные сюжеты.

13 сентября 2026, 17:15
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Сергій Кречмаровський

Осенний pumpkin spice latte давно перестал быть просто сезонным кофе. Популярный напиток настолько прочно вошел в американскую культуру, что его образ неожиданно оказался даже в индустрии для взрослых.

Тыквенный латте вышел из-под контроля: осенний тренд добрался до взрослого контента

Латте неожиданно стал частью контента для взрослых. Фото: ИИ

Как тыквенный латте оказался в порно

Как пишет VICE, создатели фетиш-контента используют pumpkin spice в самых разных необычных сюжетах. В некоторых случаях напиток становится центральной частью фантазии, а в других выступает узнаваемым символом осени.

Один из наиболее необычных примеров связан с создательницей контента Ludella Hahn. Несколько лет назад она выпустила ролик "Pumpkin Sized Lattes", в котором употребление pumpkin spice latte становится причиной фантазийного увеличения груди героини.

По словам Hahn, идея появилась благодаря популярности самого напитка. Pumpkin spice настолько прочно ассоциируется с осенью в США, что его образ стал подходящим материалом даже для весьма необычных сюжетов.

Почему все помешались на pumpkin spice

История не случайна. В США pumpkin spice latte давно превратился из обычного сезонного кофе в настоящий культурный феномен. Напиток ассоциируется с прохладной погодой, осенними праздниками и уютом, а его появление в меню кофеен каждый год становится заметным сезонным событием.

При этом pumpkin spice вышел далеко за пределы кофе. Этот вкус и аромат используют в сладостях, свечах, косметике и других товарах, поэтому словосочетание стало узнаваемым маркетинговым символом.

Как отмечают представители платформы Clips4Sale, популярные культурные тренды регулярно находят отражение в контенте для взрослых. В случае с pumpkin spice сработала та же схема: хорошо знакомый массовой аудитории образ получил неожиданное применение.

Так сезонный кофе, который когда-то был просто маркетинговой новинкой, превратился в часть американской поп-культуры. А теперь история pumpkin spice получила еще один, весьма неожиданный поворот.

Напомним, ранее портал "Комментарии" приводил классический рецепт дайкири: история коктейля и секреты идеального вкуса.



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Источник: https://www.vice.com/en/article/the-pumpkin-spice-craze-has-somehow-reached-fetish-porn-seriously/
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