Burning Man снова удивит гостей: что происходит в знаменитом Orgy Dome

Фестиваль Burning Man снова готовится принять необычную площадку Orgy Dome, которая вернётся после годового перерыва. В 2025 году конструкцию серьёзно повредил сильный ветер: были сорваны тенты и погнуты элементы каркаса. Общий ущерб оценили примерно в 20–30 тысяч долларов.

Burning Man в пустыне Блэк-Рок, Невада. Фото: Wikimedia Commons

Организаторы решили восстановить площадку площадью около 370 квадратных метров. На ремонт потребовались дополнительные средства: несколько компаний по сбору пожертвований принесли почти 70 тысяч долларов. Ежегодные расходы на работу проекта превышают 100 тысяч долларов.

Orgy Dome существует на Burning Man как пространство для взрослых. Оно разделено на две основные зоны: одна предназначена для более закрытого общения небольших групп, другая рассчитана на более открытый формат взаимодействия.

При этом организаторы подчёркивают необходимость взаимного согласия. Перед посещением участникам объясняют правила поведения, а согласие всех участников считается обязательным условием.

В 2026 году появилось новое правило, связанное с очередью. Раньше посетители могли получить определённое преимущество, если приносили собственные простыни. Теперь наличие личного постельного белья не влияет на порядок входа.

Внутри площадки предусмотрены необходимые средства гигиены, а атмосферу создают музыка и освещение. Организаторы также ожидают повышенный интерес после отсутствия Orgy Dome в прошлом году, поэтому очереди могут оказаться длиннее обычного.

Сам Burning Man в 2026 году пройдёт в пустыне Блэк-Рок в Неваде с 30 августа по 7 сентября. Orgy Dome вновь станет одной из самых необычных площадок фестиваля.

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