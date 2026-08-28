Burning Man знову здивує гостей: що відбувається у знаменитому Orgy Dome

Фестиваль Burning Man знову готується прийняти незвичайний майданчик Orgy Dome, який повернеться після річної перерви. У 2025 році конструкцію серйозно пошкодив сильний вітер: були зірвані тенти та погнуті елементи каркаса. Загальні збитки оцінили приблизно у 20–30 тисяч доларів.

Фестиваль Burning Man у пустелі Блек-Рок, Невада. Фото: Wikimedia Commons

Організатори вирішили поновити майданчик площею близько 370 квадратних метрів. На ремонт були потрібні додаткові кошти: кілька компаній зі збору пожертв принесли майже 70 тисяч доларів. Щорічні витрати на роботу проєкту перевищують 100 тисяч доларів.

Orgy Dome існує на Burning Man як простір для дорослих. Його поділено на дві основні зони: одна призначена для більш закритого спілкування невеликих груп, інша розрахована на більш відкритий формат взаємодії.

При цьому організатори наголошують на необхідності взаємної згоди. Перед відвідуванням учасникам пояснюють правила поведінки, а згода всіх учасників вважається обов'язковою умовою.

2026 року з'явилося нове правило, пов'язане з чергою. Раніше відвідувачі могли отримати певну перевагу, якщо приносили власні простирадла. Тепер наявність особистої постільної білизни не впливає на порядок входу.

Усередині майданчика передбачені необхідні засоби гігієни, а атмосферу створюють музика та освітлення. Організатори також очікують підвищений інтерес після відсутності Orgy Dome минулого року, тому черги можуть виявитися довшими, ніж зазвичай.

Сам Burning Man у 2026 році пройде у пустелі Блек-Рок у Неваді з 30 серпня по 7 вересня. Orgy Dome знову стане одним із найнезвичайніших майданчиків фестивалю.

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