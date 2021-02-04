Какие женщины любят оральный секс

Всем с малых лет интересно, за что и почему женщины все-таки так любят этот самый кунилингус? Ответ очень прост. Сексологи выделили три основных причины, по которым женщины любят кунилингус, при чем, иногда даже он стоит на первом месте – перед стандартным сексом и другими вариантами интимной близости. Первая причина, безусловно, это то, что женщина получает от этого море удовольствия и положительных эмоций.

Второе – в момент совершение этого полового акта женщина ощущает доверие к ней, а так же свое превосходство. Она понимает, что в данный момент владеет своим партнером и это ей доставляет еще большее удовольствие.

Ну, и, конечно же, третье – при кунилингусе нулевая вероятность забеременеть, и минимальная вероятность заболеть каким либо венерическим заболеванием. В наше время это далеко не маловажно и вызывает у многих женщин страх.

Хотя в истории был случай, когда сначала девушка делала партнеру минет, затем они целовались, а после этого он делал ей кунилингус – это и стало причиной беременности. Так что риск остается в любом случае. Для мужчины же кунилингус – это в первую очередь инструмент. С его помощью он превращает недавно просто знакомую девушку в настоящую сексуальную партнершу, которая будет разделять все его даже самые грязные желания.

К кунилингусу все относятся нормально, и никто не говорит, что это плохо. Куннилингус – это тоже способ выражение любви, разновидность секса. Это не стоит бояться и избегать. Это было, есть и будет.

По материалам: insex.com.ua

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