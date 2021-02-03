Мужской множественный оргазм: как его достичь

Большинство из нас уверены: множественный оргазм доступен только женщинам (да и то не всем, а особо везучим). Мужское же удовольствие в народе принято в лучшем случае называть "десять секунд незабываемого счастья". Однако в Азии, где зародилось даосское сексуальное искусство, на сей счет исповедуют совсем другой взгляд.

Мужчины тоже способны к многократному удовольствию, которое может длиться часами. Разумеется, для этого вам обоим придется приложить кое-какие – впрочем, весьма приятные – усилия.

Первое, что нужно усвоить твоему мужчине (да и тебе тоже) для покорения новых сексуальных вершин: оргазм и эякуляция – это разные вещи. Большинство представителей сильного пола ошибочно полагают, что оргазм – это то, что они ощущают во время семяизвержения. На самом деле истинный оргазм мужчины испытывает за несколько секунд ДО этого.

А значит, первое, что стоит сделать мужчине, претендующему на гордое звание сексуального гиганта, – научиться испытывать оргазм без семяизвержения.

Надо признать, многие любовники, узнав о том, что им нельзя будет "эякулировать по-человечески", тут же отказываются от намерения испытать многократный оргазм. Им кажется, что без семяизвержения это будет уже "что-то не то". На самом деле не стоит гадать. Если ты уговоришь любимого попробовать хотя бы разок (и при этом внимательно следить за своими ощущениями), он и сам убедиться, что "все самое интересное" происходит непосредственно перед эякуляцией.

Каким же будет множественный оргазм для мужчины? Сначала все пойдет как обычно: он возбудится, достигнет предэякуляционного состояния, ощутит оргазм (длительностью примерно от трех до пяти секунд), а после этого, пользуясь специальными хитростями, о которых мы поговорим чуть позже, сдержит семяизвержение и продолжит заниматься сексом дальше до следующего оргазма. И так может продолжаться сколько угодно…

Единственной сложностью может стать то, как научить контролировать и сдерживать семяизвержение. Это умение твоему мужчине в любом случае пригодится. Представь только: если он научится в совершенстве управлять своими мускулами любви, ты сможешь наслаждаться сексом столько, сколько хочешь, не боясь, как всегда, не успеть до его оргазма. Так что мотивируй своего любимого к секс-тренировкам, которые довольно быстро превратят его из секс-спринтера в настоящего секс-марафонца.

Мало кто из мужчин в курсе, что у них, как и у нас, есть "мышцы любви", которые можно накачать. Это целая группа тазовых мышц, связывающих лобок и копчик, иногда ее называют лобково-копчиковой мышцей. Благодаря этой мышце мужчина может мастерски управлять своими оргазмами.

C помощью этой мышцы мужчины также могут сдерживают мочеиспускание – а значит, самым простым способом укрепить ее будут упражнения по прерыванию мочеиспускания путем сжатия мышц таза. Если мужчина может остановить мочеиспускание прямо посередине процесса, он может собой гордиться: он на пути к овладению техникой множественного оргазма.

Если эта мышца у вашего любимого не настолько развита, нескольких недель тренировок будет достаточно, чтобы прийти в хорошую форму.

Следующий шаг к многократному оргазму: научиться управлять своим дыханием. Да-да, не удивляйся: чтобы контролировать возбуждение, твой партнер должен контролировать именно дыхание. Это куда эффективнее, чем "отвлечься на мысли о футболе". Дыхательные упражнения вы можете выполнять вместе.

"Правильное" дыхание для секса – это брюшное дыхание. Положите руки себе на живот под пупком. Вдохните носом воздух в живот, чтобы он слегка вздулся. А затем выдохните так, чтобы живот максимально приблизился к позвоночнику (мужчина при этом должен ощущать, как его член и яички слегка подтягиваются вверх). Именно такое дыхание вы оба и будете практиковать во время секса: ты – чтобы испытать более глубокий оргазм, он – чтобы контролировать свое возбуждение.

Когда минимальная секс-подготовка позади, можно переходить к практике. Начните занятия любовью, помня о правильном дыхании. За несколько секунд до семяизвержения мужчина должен прекратить фрикции и напрячь ЛК-мышцу (как он делал при остановке мочеиспускания). Можно сдавить головку или основание пениса – это также задержит семяизвержение и позволит продолжить секс-марафон. Еще один способ отсрочить эякуляцию: нажать на "точку на миллион" (так называется у мужчин точка, расположенная между анусом и корнем пениса, спрятанным за мошонкой).

После этого мужчине нужно восстановить дыхание, сделав его глубоким и ровным, и продолжить акт любви.

Напоследок раскрою еще один чудесный секрет. Исследователи мужской сексуальности узнали, что если мужчина способен сдерживать эякуляцию хотя бы в течение 15–20 минут, значит, он в принципе способен заниматься любовью сколь угодно долго. Как только ваш любимый сможет пересечь этот 15–20-минутный рубеж, вы оба получите визу в страну бесконечных наслаждений.

Автор: Виктория Исаева

По материалам: WomanJournal.ru

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