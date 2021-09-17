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Главная Новости Интим 2021 Найдено опасное приложение для создания дипфейк-порно. Всего 2 минуты и любой человек – порнозвезда
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Найдено опасное приложение для создания дипфейк-порно. Всего 2 минуты и любой человек – порнозвезда

Найдено приложении, которое предлагает пользователям создать порноролик с применением дипфейк-технологий, загрузив любую фотографию

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей

Журналисты MIT Technology Review отыскали на просторах интернет приложение, которое может создавать дипфейк-порно с абсолютно любым человеком. Название сервиса и скриншоты СМИ приняло решение не публиковать, чтобы не привлекать интерес к опасной находке. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет technologyreview.com.

Найдено опасное приложение для создания дипфейк-порно. Всего 2 минуты и любой человек – порнозвезда

Дипфейк-порно Фото из открытых источников

Разработка опасна тем, что в ней может разобраться даже ребенок. На сайте есть большая кнопка для загрузки фото человека, которого хотят поместить в видеоролик. После загрузки фото сервис предлагает перечень эротических видеороликов, куда можно загрузить выбранное фото. 

Уже спустя несколько секунд можно увидеть предварительную демо-версию, но а для того, чтобы получить все видео, конечно же, нужно перевести определённую сумму по указанным реквизитам. Собственно, для того, чтобы иметь такие вот нечестные заработки и разрабатывался данный ресурс.

Журналисты подчеркивают, работу приложения нельзя назвать идеальной, поскольку в итоге изображение получается немного искаженное. Большинство сцен с замененным лицом смотрится фальшиво, картинка мерцает и искажается по углам, особенно это заметно, когда голова героя или героини поворачивается. Некоторые аналитики считают, что здесь речь идет не о качестве дипфейка, которое выхолит на второй план, потому что психологический удар для жертвы будет в любом случае сокрушительным. К тому же большинство людей не задумываются о том, что есть такие технологии и не сразу поверят, что это подделка.

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Источник: https://www.technologyreview.com/2021/09/13/1035449/ai-deepfake-app-face-swaps-women-into-porn
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