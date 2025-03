Сексуальная активность: до какого возраста люди занимаются сексом

Вопрос о том, к какому возрасту люди ведут активную сексуальную жизнь, сложен и зависит от многих факторов. Существует расхожее мнение, что с возрастом сексуальная активность неизбежно снижается, но научные исследования показывают, что это не всегда так.

Иллюстративное фото

Факторы, влияющие на сексуальную активность:

Физическое здоровье: хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и артрит могут влиять на сексуальную функцию.

Психологическое здоровье: стресс, тревога и депрессия могут снизить либидо.

Гормональные изменения: снижение уровня тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин может влиять на сексуальную активность.

Отношения: качество отношений с партнером может оказывать влияние на сексуальную активность.

Образ жизни: здоровый образ жизни, включая физическую активность и здоровое питание, может поддерживать сексуальную функцию.

Что говорят исследования

Исследования, опубликованные в The Journal of Sexual Medicine, показали, что многие пожилые люди продолжают вести активную сексуальную жизнь.

Другое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что сексуальная активность может сохраняться до глубокой старости.

Важно отметить:

Сексуальная активность не ограничивается только половым актом. Она может включать в себя другие формы близости, такие как объятия, поцелуи и массаж.

Качество сексуальной жизни важнее количества. Важно сосредоточиться на удовлетворении и близости с партнером.

Советы по поддержанию сексуального здоровья:

Поддерживайте здоровый образ жизни.

Управляйте стрессом.

Откровенно общайтесь с партнером.

Обратитесь к врачу, если у вас есть проблемы с сексуальной функцией.

