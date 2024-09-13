Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом: ответ ученых и сексологов

Сексологи считают, что интимная жизнь очень зависит от возраста человека. К примеру, так думает старший научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии ГУ "Институт урологии НАМН Украины" Максим Романюк. В частности, он выделяет такие возрастные группы.



15-30 лет: Количество важнее качества

Как часто надо заниматься сексом

В этом возрасте наблюдается активное познание сексуальности и гормональные изменения. Молодые люди, как парни, так и девушки, испытывают высокий уровень желания и возможностей. Частые отношения, иногда по несколько раз в день, типичны, хотя первые опыты могут откладываться из-за страхов, стресса и адреналина, что негативно влияет на эрекцию. У девушек в этот период развивается чувственность и эротизм, но еще не достигает пика. Большинство девушек пока не испытывают оргазма.

30-40 лет: Время женского пробуждения

В этом возрасте часто появляются постоянные партнеры, что позволяет обеим партнерам лучше узнавать свои желания. Частота половых контактов снижается до 2-4 раз в неделю, но их качество значительно улучшается. Женщины лучше понимают свое тело, знают, чего хотят от секса и не боятся об этом говорить. В этот период у них может наблюдаться активное сексуальное пробуждение, часто связанное с беременностью и родами. Однако именно в это время происходит наибольшее количество женских измен, поскольку привычная "супружеская обязанность" может не удовлетворять их потребности.

40-55 лет: Сексуальность и социальный статус

Несмотря на понижение уровня тестостерона, мужчины испытывают потребность в "социальной" сексуальности. Они стремятся разнообразить свою интимную жизнь новыми эмоциями: ролевыми играми, длинными прелюдиями или поиском новых партнеров. Сексуальная активность сохраняется на уровне нескольких раз в неделю. У женщин в этом возрасте сексуальность постепенно снижается из-за старения и роста социальной ответственности.

55-65 лет: Вторая молодость

Оба пола уже пережили климакс, однако его последствия разные. Мужчины могут сталкиваться с проблемами эрекции из-за физических изменений, но некоторые решают оставаться активными, находя гораздо младших партнерш. Женщины, потеряв страх перед нежелательной беременностью, могут получить свободу в сексуальной жизни. Несмотря на снижение эстрогенов, у некоторых женщин повышается уровень андрогенов, что стимулирует либидо. Частота половых контактов в среднем составляет раз в 7-10 дней.

Более 65 лет: Не списывайте со счетов

Даже после 65 лет интимная жизнь не заканчивается, хотя может изменяться ее интенсивность и форма.

Вместе с тем сексологи отмечают, что нельзя говорить о норме, сколько раз в неделю точно нужно заниматься любовью. Здесь нет какого-либо четко определенного правила. Если пару тянет заняться сексом каждый день – это нормально, и нормально, если они этим занимаются раз в неделю, если обоих партнеров такая периодичность удовлетворяет.

Кстати, ученые говорят, что в зависимости от частоты половых актов в неделю можно получить разнообразные преимущества для здоровья и самочувствия.

Секс один раз в неделю способствует похудению.

Дважды в неделю укрепляют иммунитет, повышая уровень иммуноглобулина А на 30%, что помогает защититься от простудных заболеваний.

Три раза в неделю полезны для сердечно-сосудистой системы, поскольку улучшают сердечный ритм и кровообращение, что вдвое снижает риск инсульта.

Четыре раза в неделю положительно влияют на состояние кожи. Во время занятий сексом вырабатывается гормон роста, что способствует уменьшению жира в организме и делает кожу более упругой.

Пять раз в неделю улучшают мировоззрение. Частый секс способствует повышению уровня оптимизма, энергии, концентрации внимания и творческих способностей.

Шесть раз в неделю стимулируют работу мозга, поскольку улучшают кровообращение и выработку рилизинг-гормонов, способствующих развитию интеллектуальных способностей.

Семь раз в неделю помогают улучшить настроение, поскольку регулярный секс способствует снижению уровня стресса благодаря выработке эндорфинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие вопросы нужно задать мужчине о сексе.



