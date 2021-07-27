Ваш поцелуй не забудут: как правильно и "вкусно" целоваться

Рано или поздно взросление, а вместе с ним и первые симпатии или любовь настигают каждого из нас. Ну, знаете, бабочки в животе каждый раз, когда вы видитесь и мечты о поцелуе. Знакомо, признавайтесь? А еще знакомо чувство волнения, дрожи в коленках и неуверенности в себе, ведь так хочется понравиться объекту чувств, а ведь вы еще ни разу не целовались вообще или именно с этим человеком. Вот тут-то и возникает вопрос "Как правильно целоваться?". Расслабьтесь, сегодня мы об этом поговорим.

Целоваться круто можно научиться. Фото: unsplash

Это процесс

В первую очередь, важно понимать, что поцелуй – это процесс, в котором участвуют двое, поэтому важно, чтобы ваш партнер дал осознанное активное согласие. Если вдруг вы неуверенны в том, хочет ли девушка или парень сделать этот шаг, мож­но пойти двумя путями. Первый – наиболее банальный и для кого-то неловкий метод – спросить прямо. Да, вот так просто, подойти или написать и задать вопрос. Второй, не такой прямолинейный и, как кажется многим, романтичный способ – прийти к пониманию опытным путем. Наиболее правильно, по мнению американской секс-терапевтки Мариссы Нельсон, будет начать сближение с легких прикосновений губами ко лбу, щекам или носу партнера. Если вы не встретили отстранения или сопротивления, возможно приблизиться к уголкам губ сидящего напротив, а дальше все случится само.

Безопасность

Второй, не менее важный совет – поставьте безопасность выше всего. Поскольку рот выстелен изнутри тончайшей слизистой оболочкой, которая очень ­­подвержена повреждениям, стоит с осторожностью отнестись к партнеру. Если перед тем, как свершится первый поцелуй, вы боитесь напрямую спросить, здоров ли человек, которого вы стремитесь поцеловать, уж потрудитесь побеспокоиться о целостности покровов хотя бы своей ротовой полости. Да, звучит не очень романтично, но если вдруг вам доведется получить ВИЧ, гепатит С или банальный герпес через ранки на слизистой, вам будет вовсе не до романтики.





Теперь, когда мы обсудили самые важные моменты, перейдем к такому понятию как техника поцелуя. Наверняка вы уже видели тысячу и один перефразированный совет, поэтому мы собрали для вас эссенцию мастерства поцелуев.

Аккуратно





Первый и главный пункт: не старайтесь поглотить лицо партнера. Целуйте губы, уголки губ, но не стоит облизывать подбородок, щеки и нос. Сюда же можно отнести еще одно напутствие о том, что не стоит совать язык партнеру в рот, если он не хочет. Начните с легких прикосновений языком к губам и, если почувствуете сопротивление, не стоит продолжать углубляться. Помните также, что французский поцелуй (вид, подразумевающий "игры" языками) – очень интимное мероприятие с весьма эротичным подтекстом, так что для первого поцелуя или привселюдных лобзаний он не подойдет.

Без лишней страсти

Также часто встречается проблема излишне страстных поцелуев и покусов как следствия. Помните, что губа – довольно нежная часть тела, поэтому будьте осторожнее с зубами. Если партнер не против, можете легонько ее прикусить, но не стоит делать каналы для пирсинга губ, это больно и чревато возможным заражением.









Куда девать руки

Еще один вопрос, идущий под руку с "Как красиво целоваться?", заключается в непонимании того, куда девать руки. Задаются им не только те, кто только учится, так и те, кто уже имеет определенный опыт в поцелуях. Здесь все предельно просто: попробуйте обнять партнера за талию или плечи. Еще можно взять человека за руки или положить кисти рук на шею или щеки, но при этом важно наблюдать за реакцией. Также очень важно соблюдать личные границы того, кого вы целуете. Если речь идет о недостаточно близких и позволительных отношениях, не стоит прикасаться к таким интимным участкам тела, как грудь, ягодицы или гениталии. Помните о согласии и желании того, в чей адрес направлены ваши действия.





Техника

Наконец, определимся с техникой. Чаще всего, вводя запрос "Как можно целоваться", пользователи получают варианты поцелуя взасос, по-французски и кучу других. На самом деле все эти вариации довольно популярны и часто используются, но для них нужно набраться немного опыта и достигнуть более близкого контакта с партнером. Для первого поцелуя лучше всего подойдет следующий вариант:

Встаньте напротив партнера, приобнимите его или возьмите за руки;

Приблизьте слегка приоткрытые губы к его/ее лицу (следите за влажностью кожи губ и реакцией партнера);

Нежно коснитесь губ партнера, обхватите одну губу (не съешьте, именно обхватите);

Отпустите губу и, если есть желание (ваше и партнера) – повторите;

Не забывайте о руках: ими можно касаться волос, поглаживать лицо, плечи, лопатки партнера или просто обнимать его или ее;

Заканчивать поцелуй лучше всего легким прикосновением губ к уголкам рта партнера;

Как видите, ничего сложного в этом нет и научиться правильно целоваться может каждый. Стоит только учитывать все советы и ваш целовальный скилл подпрыгнет до небес. Исследуйте свое тело и ощущения, спрашивайте об это партнера и целуйтесь в свое удовольствие, забыв о глупых рамках и вопросах вроде "Как хорошо целоваться" и у вас все получится.

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