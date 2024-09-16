Впервые выявлено влияние измены на физическое, а не психическое здоровье: чем можно заболеть

Измена со стороны романтического партнера может иметь гораздо более глубокие последствия, чем просто эмоциональная боль, а также влиять на долговременное здоровье. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Social and Personal Relationships, которое цитирует издание PsyPost.

Измена

Так, ученые выяснили, что люди, которые сталкивались с изменой партнера, чаще жалуются на ухудшение хронического здоровья, например, частые мигрени или проблемы с сердцем. Это негативное влияние сохраняется даже после того, как люди вступают в новые поддерживающие отношения.

Исследование также отмечает, что неверность является распространенным и разрушительным явлением в отношениях. Метаанализ показывает, что примерно 34% мужчин и 24% женщин признались в измене хотя бы раз в своей жизни.

Много предварительных исследований сосредотачивалось на психологических последствиях измены, таких как повышенная тревожность, депрессия и снижение самооценки. Однако новое исследование впервые подробно исследует долговременные последствия для физического здоровья.

Автор исследования, Винсент О, преподаватель Сингапурского университета социальных наук, отметил, что измена может иметь серьезные последствия для хронического здоровья, особенно среди уязвимых групп, таких как меньшинства или люди, сталкивающиеся с социально-экономическими трудностями. Он также подчеркнул важность обращения к профессиональной помощи тем, кто переживает тяжелые последствия предательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, чего не стоит делать, когда узнал об измене партнера. В частности, психологи советуют никогда не винить в измене партнера себя, а также не прибегать к мести.



