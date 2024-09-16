logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Интим 2021 Впервые выявлено влияние измены на физическое, а не психическое здоровье: чем можно заболеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые выявлено влияние измены на физическое, а не психическое здоровье: чем можно заболеть

Оказалось, что измена партнера вызывает не только депрессию, но и провоцирует реальные физические проблемы со здоровьем

сегодня, 13:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Измена со стороны романтического партнера может иметь гораздо более глубокие последствия, чем просто эмоциональная боль, а также влиять на долговременное здоровье. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Social and Personal Relationships, которое цитирует издание PsyPost.

Впервые выявлено влияние измены на физическое, а не психическое здоровье: чем можно заболеть

Измена

Так, ученые выяснили, что люди, которые сталкивались с изменой партнера, чаще жалуются на ухудшение хронического здоровья, например, частые мигрени или проблемы с сердцем. Это негативное влияние сохраняется даже после того, как люди вступают в новые поддерживающие отношения.

Исследование также отмечает, что неверность является распространенным и разрушительным явлением в отношениях. Метаанализ показывает, что примерно 34% мужчин и 24% женщин признались в измене хотя бы раз в своей жизни.

Много предварительных исследований сосредотачивалось на психологических последствиях измены, таких как повышенная тревожность, депрессия и снижение самооценки. Однако новое исследование впервые подробно исследует долговременные последствия для физического здоровья.

Автор исследования, Винсент О, преподаватель Сингапурского университета социальных наук, отметил, что измена может иметь серьезные последствия для хронического здоровья, особенно среди уязвимых групп, таких как меньшинства или люди, сталкивающиеся с социально-экономическими трудностями. Он также подчеркнул важность обращения к профессиональной помощи тем, кто переживает тяжелые последствия предательства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, чего не стоит делать, когда узнал об измене партнера. В частности, психологи советуют никогда не винить в измене партнера себя, а также не прибегать к мести.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.psypost.org/new-infidelity-research-shows-being-cheated-on-is-linked-to-lasting-health-problems/
Теги:

Новости

Все новости