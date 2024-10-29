Депутат Госдумы и «примерный семьянин» попал в интимный скандал: что произошло

Депутат Госдумы Михаил Кисляков попал в скандал. В частности, как сообщают росСМИ, он перевел деньги вымогателям, которые угрожали опубликовать его интимную переписку с девушкой, с которой он познакомился на сайте знакомств.

Михаил Кисляков

Сообщается, что представитель Архангельской области в Госдуме России познакомился в дейтинг-приложении с некой девушкой. После того, как он с ней пообщался вскоре с ним связались шантажисты. Они потребовали от российского депутата перевести 100 тыс. рублей и угрожали опубликовать интимную переписку в случае отказа.

Кисляков, у которого есть жена и трое детей, решил не рисковать репутацией примерного семьянина и выполнил условия злоумышленников. Но те потребовали выплатить им еще 30 тыс. рублей. На этот раз российский депутат обратился с заявлением в полицию. Вымогателей ищут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в сентябре в Госдуме РФ произошел громкий секс-скандал. В телеграм-каналах РФ появилось видео с депутатом Денисом Парфеновым, который привел в свой кабинет в здании Госдумы девушку легкого поведения. При этом, на обнародованном видео хорошо видны лицо как самого депутата, так и девушки. Фрагменты видео позволяют предположить, чем именно они занимаются в кабинете депутата Госдумы.

Известно, что депутат представляет КПРФ. Там отреагировали на ролик, и заявили, что он мог быть сгенерирован нейросетью. Позже в КПРФ заявили, что комментировать ролик с депутатом, который якобы пригласил проститутку в Госдуму, "бессмысленно", потому что "нет фактуры". Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет.



