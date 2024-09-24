В Госдуме скандал: депутат-коммунист в парламенте пользовался услугами проститутки (ВИДЕО)

В прошлую пятницу российские телеграмм-каналы опубликовали видео якобы с депутатом Госдумы 36-летним Денисом Парфеновым, где он находится в кабинете Госдумы с проституткой. На кадрах отлично видно лицо депутата и девушки по вызову.

Денис Парфенов

Известно, что депутат представляет КПРФ. Там отреагировали на ролик, и заявили, что он мог быть сгенерирован нейросетью. Позже в КПРФ заявили, что комментировать ролик с депутатом, который якобы пригласил проститутку в Госдуму, "бессмысленно", потому что "нет фактуры". Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь "догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов". Он предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно, даже Чубайс, потому что в партии "много рыжих".

Вопрос о моральности поведения Парфенова российские журналисты задали и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, на что получили резкий ответ.

"Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас", — сказал Зюганов.

Также известно, что после обнародования компрометирующего видео, депутаты от КПРФ хотят, чтобы кабинеты Госдумы проверили на наличие видеоустройств и жучков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Питере недавно разогнали участников закрытой секс-вечеринки. По информации "Русской общины", минимальная стоимость билета на закрытое мероприятие составляла 35 тысяч рублей для женщин и 145 тысяч рублей для мужчин. При этом указывается, что люксовый билет для пары обошелся в 695 тысяч рублей.



