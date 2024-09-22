Длительная эрекция и здоровое сердце: почему мужчинам полезно мастурбировать

Мастурбация является одной из частей здоровой половой жизни, утверждает сексолог Глория Брейм. Более того, она убеждает, что самоудовлетворение должно стать регулярной частью мужской жизни. А все потому, что оно полезно для мужчин – их здоровья и половой жизни.

Мастурбация

Во-первых, исследование, проведенное в 2004 году показало, что мужчины, мастурбировавшие в течение не менее 21 раз в месяц на 33% снижали риск возникновения рака простаты, чем те мужчины, которые по каким-либо причинам отказывались от самоудовлетворения. В 2016 году исследователи наблюдали за той же группой ребят с 2004 года и обнаружили, что те, кто эякулировал от 8 до 12 раз в месяц, снижали риск рака простаты на 10 процентов. Именно поэтому ученые предположили, что завершающаяся эякуляцией регулярная мастурбация может быть профилактикой возникновения рака простаты.

Во-вторых: регулярная мастурбация способствует стойкой эрекции. Не секрет, что с возрастом тонус мышц может теряться, и как следствие эрекция ослабевает. Именно поэтому, подчеркивают ученые, важно регулярно заниматься сексом или мастурбацией, чтобы поддерживать мышцы тазового дна в форме. Брейм советует заниматься сексом или мастурбацией три – пять раз в неделю, чтобы сохранить эрекцию.

В-третьих, сексологи убеждают, мастурбирующие мужчины во время полового акта точно продержатся дольше. Более того, Брейм даже советует за час до секса помастурбировать, потому что эякулирование перед занятием любовью позволит сделать процесс более длительным, а не финишировать буквально через несколько минут.

В-четвертых, как утверждает Дженнифер Ланд, доктор медицины, специалист по гормональной терапии, эякуляция увеличивает уровень гормона кортизола, а это – минус стресс и плюс больший иммунитет.

В-пятых, доказано, что мастурбирование высвобождает множество нейрохимических веществ, таких как дофамин и окситоцин. А это значит, что хорошее настроение будет обеспечено.

В-шестых, мастурбация может стать альтернативой снотворному. Дело в том, что при оргазме в мозг выделяются такие химические вещества, как пролактин, серотонин и окситоцин, которые требуют качественно расслабиться и как следствие получить крепкий, здоровый сон.

В-седьмых, доказано, что хотя бы 2 оргазма в неделю позволяют сократить риск смертности вдвое, если сравнивать с теми мужчинами, которые реже эякулировали. То есть мастурбация может продлить жизнь.

В-восьмых, оргазм способствует притоку крови к коже, кровеносные сосуды расширяются, плюс окситоцин уменьшит воспалительные процессы и прыщики будут менее заметными.

В-девятых, регулярные оргазмы уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и являются отличной профилактикой возникновения инфарктов и инсультов.

В-десятых, мастурбация позволяет лучше изучить свое тело и понять, что тебе нравится, а что нет.

Впрочем, сексологи подчеркивают, что мастурбация не может полноценно заменить секс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему мужчины посылают женщинам вот свои половые органы.



