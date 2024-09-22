Популярную секс-игрушку отзывают с рынка: чем может быть опасна

Популярный британский ретейлер Ann Summers, который специализируется на товарах для взрослых, обратился к своим покупателям с просьбой вернуть один из своих популярных товаров, даже если он уже был в употреблении. Речь идет о популярном вибраторе Rabbit. Дело в том, что у него из-за производственного брака во время работы может оторваться головка. А это может привести к травмам, сообщает издание Daily Star.

Вибратор-кролик

Издание сообщает, что вибратор Rabbit продавался в розничных магазинах и на сайте Ann Summers с 10 по 22 августа 2024 года. При этом в официальном заявлении компании подчеркивается, что неисправность в механизме изделия представляет потенциальную опасность для пользователей.

В то же время, управление по безопасности и стандартам продукции Великобритании уточнило, что фиолетовый вибратор Rabbit, который производят в Китае, имеет длину около 23 см и оборудован электромотором с балансиром в виде шариков в головке, которые вращаются и создают вибрации. В уведомлении об отзыве подчеркивается, что это изделие представляет опасность из-за неисправности, в следствии которой головка вибратора может оторваться.

В связи с этим покупателям рекомендуют прекратить использование этого товара и вернуть его в магазин для утилизации.

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