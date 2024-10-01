Секс-скандал в РФ: депутата, который привел проститутку в думу, требуют отправит на фронт

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует незамедлительно принять меры против депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, который попал в секс-скандал, так как пригласил в свой кабинет в думе проститутку. Общественные активисты в качестве наказания политика предложили отправить его на "специальную военную операцию".

Денис Парфенов

Члены общественного движения распространили заявление, в котором указано, что исправить ситуацию Парфенов мог бы "только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы".

Помимо этого, ветераны подчеркивают, что новость о том, как ведет себя депутат Госдумы вызвала волну недовольства в обществе, включая бойцов, которые сейчас находятся в зоне военной операции. Они считают, что такие действия создают угрозу для общественности и могут привести к деградации моральных норм и ценностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России вспыхнул секс-скандал после того, как в социальных сетях появилось видео из рабочего кабинета депутата от КПРФ Парфенова. На нем человек, похожий на политика пригласил в свой кабинет девушку легкого поведения. Нарезка видео позволяет предположить, что они занимались в кабинете точно не общественными делами.

В КПРФ буквально сразу же назвали видео фейком и возможно, даже созданным с помощью искусственного интеллекта. Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь "догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов". Он предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно, даже Чубайс, потому что в партии "много рыжих". При этом сам Парфенов до сих пор никак не прокомментировал скандальное видео из своего кабинета.



