Сколько калорий можно сжечь во время секса: заменит ли он поход в спортзал

Может ли секс заменить физические упражнения, сколько калорий можно сжечь во время этого процесса и чем отличаются показатели у мужчин и женщин на эти вопросы, ответили британские ученые.

Сможет ли секс заменить пробежку

Как отмечает издание DailyMail, женщины часто шутят, что мужчины получают от секса больше пользы, и научные данные подтверждают это мнение даже в вопросе сжигания калорий. По данным исследований, мужчины тратят больше калорий во время полового акта по сравнению с женщинами.

Согласно исследованию ученых, в среднем мужчины сжигают около 101 калории во время секса, тогда как женщины тратят всего 69 калорий, что равно калорийности десяти орешков миндаля. Важно отметить, что эти цифры могут изменяться в зависимости от продолжительности, интенсивности полового акта и сексуальных поз. Как правило, тот, кто берет на себя более активную роль в процессе, сжигает больше калорий.

Ученые отмечают, что мужчины, как правило, имеют большую мышечную массу, что объясняет их более высокие показатели расхода энергии. Однако в позициях, где женщина активнее, например в позе "всадницы", именно она сжигает больше калорий, чем ее партнер.

Опрос, проведенный DailyMail, показал, что позы "доги-стайл" и "миссионерская" наиболее популярны среди гетеросексуальных пар, при этом мужчины в этих позициях тратят больше энергии.

При условии, что среднестатистический половой акт длится 30 минут, мужчины могут сжечь до 126 калорий, а женщины около 93. Для сравнения, за такое же время бега можно потерять до 500 калорий.

Несмотря на то, что во время секса сердцебиение ускоряется, а давление повышается, оно не может обеспечить те же кардио-результаты, как бег или езда на велосипеде. Это обусловлено тем, что во время полового акта сердечный ритм не достигает таких высоких показателей как во время интенсивных тренировок.

Однако, не стоит забывать, что объятия и поцелуи также способствуют расходу калорий, поэтому прелюдия тоже будет полезна тем, кто хочет сжечь во время интима как можно больше калорий.

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