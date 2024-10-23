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Студентка обменивалась с третьеклассником «нюдсами»: какое наказание получила

Девушку с мальчиком познакомил ее младший брат, после этого она начала с ним меняться откровенными фото

23 октября 2024, 19:01
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Ткачик Олеся

В российском Башкоростане студентка из поселка Приютово, которой 19 лет обменивалась с третьеклассником нюдсами.

Студентка обменивалась с третьеклассником «нюдсами»: какое наказание получила

Нюдсы

Девушка отправляла мальчику обнаженные фото и в ответ получала снимки аналогичного содержания. Обмен снимками закончился, когда на него обратили внимание родители школьника. Семья мальчика написала заявление в полицию.

Девушка до суда находилась под домашним арестом. За вменяемое преступление ей грозило до 20 лет заключения. Суд признал ее виновной и приговорил ее к шести годам колонии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно в Госдуме России произошел громкий скандал. Там телеграмм-каналы опубликовали видео якобы с депутатом Госдумы 36-летним Денисом Парфеновым, где он находится в кабинете Госдумы с проституткой. На кадрах отлично видно лицо депутата и девушки по вызову.

Известно, что депутат представляет КПРФ. Там отреагировали на ролик, и заявили, что он мог быть сгенерирован нейросетью. Позже в КПРФ заявили, что комментировать ролик с депутатом, который якобы пригласил проститутку в Госдуму, "бессмысленно", потому что "нет фактуры". Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь "догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов". Он предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно, даже Чубайс, потому что в партии "много рыжих".

Также "Комментарии" рассказывали, что в Питере недавно разогнали участников закрытой секс-вечеринки. По информации "Русской общины", минимальная стоимость билета на закрытое мероприятие составляла 35 тысяч рублей для женщин и 145 тысяч рублей для мужчин.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/23/24219661.shtml
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