В Англии пара на борту самолета занялась сексом: как ее наказали

В Англии пару сняли с рейса из-за того, что они занимались сексом в самолете, пишет LADBible. Мужчина с женщиной раскаялись в содеянном и принесли извинения остальным пассажирам.

Самолет

По информации СМИ, Брэдли Смит и Антония Салливан возвращались обратно в Англию с отдыха на Канарских островах и занялись сексом на борту самолета. При этом пара совершенно не обращала внимания на окружающих пассажиров. Такие действия Брэдли и Антонии вызвали возмущение остальных пассажиров, особенно матери с ребенком, которые сидели рядом.

После того, как пассажиры сообщили бортпроводникам о непристойном поведении пары, возлюбленных сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. После этого, как сообщают СМИ, Брэдли и его девушка предстали перед мировым судом, где им было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

Судья Линн Мэтьюз вынесла решение о том, что каждый из них обязан пройти 300 часов общественных работ и заплатить штраф в размере £100. Авиакомпания EasyJet официально подтвердила инцидент и выразила свое сожаление по поводу случившегося.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в необычных обстоятельствах на борту рейса MS887, выполнявшего перелет из Каира в Дуал, на свет появилась девочка. Национальный авиаперевозчик Египта, EgyptAir, решил наградить новорожденную незаурядным подарком – пожизненным билетом на все свои рейсы. Событие стало настоящим праздником для экипажа и пассажиров, свидетелями которого они стали. Для обеспечения безопасности пассажирки и ребенка было принято решение совершить экстренную посадку в международном аэропорту Куфра на юге Ливии.



