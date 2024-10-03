В России герой «СВО» приехал в отпуск, чтобы сменить пол: что с ним произошло после этого

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Ткачик Олеся
В России трижды награжденный боец "спецоперации" срочно попросился в отпуск, чтобы сменить пол. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Максин Перова
Российский Телегарм-канал даже подробно рассказал историю уроженца Свердловской области Максима Перова, который в последствие стал Максин Перовой.
Перов родился в 2000 году в Нижнем Тагиле. Рос в семье военных. Известно, что бабушка предложила отправить парня в Ульяновское гвардейское суворовское училище. После обучения Максим решил не идти по стопам родителей и поступил на инженера-программиста в Петербурге.
Позже Максим все-таки женился, но отношения не клеились, и в 2021 году он ушел в армию. После этого он развелся с женой и подписал контракт, чтобы "заработать".
Как сообщает телеграм-канал, после начала "специальной военной операции" Максим попал в группировку "Центр", воевал на Краснолиманском и Изюмском направлениях, получил боевые награды "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и медаль Жукова.
Но летом 2023 года Максим узнал, что в России скоро запретят совершать транспереход. После этого он выбил срочный отпуск, поехал в Нижнетагильский ЗАГС и стал Максин Юрьевной Перовой. После этого девушка поехала в отдел кадров военной части и хотела продолжить службу, но её уволили. По словам Максин, свозили в военный госпиталь и поставили категорию Д. Летом 2024 года она по квоте для участников "СВО" поступила в Санкт-Петербургский университет ИТМО.
Сейчас Максин работает в вейпшопе, принимает гормоны и не планирует операцию. По ее словам, смены документов и имиджа хватило, чтобы ощущать себя комфортно.
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