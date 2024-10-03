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Главная Новости Интим 2024 В России герой «СВО» приехал в отпуск, чтобы сменить пол: что с ним произошло после этого
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В России герой «СВО» приехал в отпуск, чтобы сменить пол: что с ним произошло после этого

В РФ герой «СВО» специально взял отпуск, чтобы сменить пол, так как узнал, что в России это скоро запретят делать

3 октября 2024, 18:47 comments1098
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Ткачик Олеся

В России трижды награжденный боец "спецоперации" срочно попросился в отпуск, чтобы сменить пол. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

В России герой «СВО» приехал в отпуск, чтобы сменить пол: что с ним произошло после этого

Максин Перова

Российский Телегарм-канал даже подробно рассказал историю уроженца Свердловской области Максима Перова, который в последствие стал Максин Перовой.

Перов родился в 2000 году в Нижнем Тагиле. Рос в семье военных. Известно, что бабушка предложила отправить парня в Ульяновское гвардейское суворовское училище. После обучения Максим решил не идти по стопам родителей и поступил на инженера-программиста в Петербурге.

"С детства Максим ощущал последствия гендерной дисфории (когда физический пол не соответствует ощущению человека) и понимал, что девушки его не привлекали в сексуальном плане", — сказано в сообщении.

Позже Максим все-таки женился, но отношения не клеились, и в 2021 году он ушел в армию. После этого он развелся с женой и подписал контракт, чтобы "заработать".

Как сообщает телеграм-канал, после начала "специальной военной операции" Максим попал в группировку "Центр", воевал на Краснолиманском и Изюмском направлениях, получил боевые награды "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" и медаль Жукова.

"Во время отпуска после участия в боевых действиях он поехал в Питер, купил белый парик, гулял с друзьями и признался им в своей идентичности", — говорится в публикации.

Но летом 2023 года Максим узнал, что в России скоро запретят совершать транспереход. После этого он выбил срочный отпуск, поехал в Нижнетагильский ЗАГС и стал Максин Юрьевной Перовой. После этого девушка поехала в отдел кадров военной части и хотела продолжить службу, но её уволили. По словам Максин, свозили в военный госпиталь и поставили категорию Д. Летом 2024 года она по квоте для участников "СВО" поступила в Санкт-Петербургский университет ИТМО.

Сейчас Максин работает в вейпшопе, принимает гормоны и не планирует операцию. По ее словам, смены документов и имиджа хватило, чтобы ощущать себя комфортно.

"Из своего тг-канала Максин удалила все посты из зоны "СВО", потому что "теперь она девушка все-таки", — говорится в публикации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о громком секс-скандале в Госдуме.




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Источник: https://t.me/ostorozhno_novosti/30101
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