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Боль во время секса: какие ощущения должны насторожить

Почему может возникать боль во время секса и стоит ли ее терпеть

24 марта 2025, 19:26
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Боль во время секса, известная как диспареуния, – это распространенная проблема, которая может повлиять на качество жизни как мужчин, так и женщин. Важно различать нормальные ощущения от тех, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Боль во время секса: какие ощущения должны насторожить

Иллюстративное фото

Какие ощущения должны насторожить:

Острая или жгучая боль: Этот тип боли может свидетельствовать об инфекции, воспалении или травме.

Боль, усиливающаяся со временем: Если боль становится сильнее или чаще, это может являться признаком хронического заболевания.

Боль, сопровождающаяся другими симптомами: Такие симптомы, как выделение, зуд, покраснение или отек, могут свидетельствовать об инфекции или других заболеваниях.

Боль, возникающая только в определенных положениях: Это может свидетельствовать об анатомических проблемах или рубцовой ткани.

Боль, мешающая половой жизни Если боль настолько сильна, что мешает вам наслаждаться сексом, это серьезная проблема, которую нужно решить.

Когда обращаться к врачу:

  • Если вы чувствуете любой из вышеперечисленных симптомов.

  • Боль длится больше нескольких недель.

  • Если боль мешает вашей половой жизни.

  • Вы ощущаете боль после травмы.

Возможные причины боли во время секса:

Инфекции: Инфекции, такие как хламидиоз, гонорея и трихомониаз, могут вызвать боли во время секса.

Воспаление: заболевания, такие как эндометриоз и воспалительные заболевания таза, могут вызвать боль во время секса.

Травмы: Травмы, такие как разрывы или порезы, могут вызвать боль во время секса.

Анатомические проблемы Такие проблемы, как узкая вагина или рубцовая ткань, могут вызвать боли во время секса.

Психологические факторы Стресс, тревога и депрессия могут усилить боль во время секса.

Что делать, если вы чувствуете боль во время секса:

  • Прекратите половой акт.

  • Обратитесь к врачу, чтобы исключить какие-либо медицинские причины.

  • Общайтесь со своим партнером о боли.

  • Рассмотрите возможность терапии или консультирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал, до какого возраста люди занимаются сексом.




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