Лучшее время для занятий сексом: результаты исследований

Вопрос о лучшем времени для занятий сексом волнует многих пар. Хотя личные предпочтения играют немаловажную роль, исследования показывают, что определенные часы суток могут способствовать большему удовлетворению и близости.

Время для секса. Иллюстративное фото

Утренний секс: гормональный всплеск

Утренние часы часто считаются идеальными для секса из-за естественного всплеска гормонов. У мужчин уровень тестостерона достигает пика утром, что может повысить их либидо и сексуальную активность. У женщин уровень эстрогена также может быть выше утром, что способствует большему возбуждению.

Вечерний секс: расслабление и близость

Вечерние часы могут быть идеальны для пар, которые стремятся расслабиться и укрепить близость после напряженного дня. Вечерний секс поможет снять стресс, улучшить сон и углубить эмоциональную связь между партнерами. Исследования показывают, что вечерний секс может способствовать большему эмоциональному удовлетворению.

Выходные дни: время для экспериментов

Выходные дни предоставляют парам больше времени и возможностей для экспериментов и исследования новых аспектов сексуальности. В выходные дни пары могут позволить себе более длинные прелюдии, более длительный секс и более глубокое эмоциональное общение. Исследования показывают, что пары, проводящие больше времени вместе в выходные дни, испытывают большее сексуальное удовольствие.

Индивидуальные преимущества

Лучшее время для секса зависит от индивидуальных предпочтений и ритма жизни каждой пары. Важно обсуждать свои желания и потребности с партнером, чтобы найти время, подходящее обоим. Американская ассоциация сексуальных педагогов, консультантов и терапевтов (AASECT) отмечает важность открытого общения между партнерами относительно сексуальных потребностей и желаний.

Гибкость и спонтанность

Иногда самый лучший секс – это спонтанный секс, который происходит в непредсказуемое время. Гибкость и готовность к спонтанности могут добавить искры в сексуальную жизнь пары. Исследования показывают, что спонтанный секс может увеличить сексуальное удовольствие.

Лучшее время для секса – это время, подходящее обоим партнерам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, люди до возраста занимаются сексом.



