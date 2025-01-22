Разъяренная мать выгнала своего сына из очереди желающих перспаты с порноактрисой Бонни Блу

В Англии женщина заметила своего сына в очереди на интимную встречу с порноактрисой и заставила его вернуться домой, сообщает Mirror.

Бонни Блу

По информации таблоида, скандальное событие было организовано 25-летним создателем контента для взрослых Бонни Блу. Она заявила, что установила мировой рекорд, переспав со 1057 мужчинами за 12 часов. Мероприятие состоялось в роскошном особняке в Лондоне, где мужчины выстраивались в очередь в ожидании своего "времени".

Однако шоу было прервано, когда на место происшествия ворвалась разъяренная мать, обнаружившая среди присутствующих своего сына. На глазах у всех она строго отчитала его, требуя немедленно одеться и уйти.

"Оденься немедленно, или я вызову полицию. Выходи отсюда сейчас же!" — кричала женщина, пока ее сын, утверждавший, что ему 19 лет, пытался найти свое пальто.

Другие участники пытались успокоить женщину, однако она настаивала на своем и угрожала вызвать полицию.

Спор продолжился на улице, где юноша заявил, что он совершеннолетний и имеет право делать то, что хочет.

Бонни Блу, комментируя инцидент, отметила, что была в курсе происшествия.

"Его мать буквально натянула на него шапку, шарф и все остальное", — добавила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 25-летняя британка Бонни Блу с начала 2024 года уже имела интимные отношения с 200 партнерами. Девушка снимается в фильмах для взрослых и параллельно продолжает искать свою любовь. В этом году белокурая красавица попала в заголовки мировых СМИ благодаря своим шокирующим поступкам, включая каникулы в Канкуне, где через три недели она имела интимные отношения со 122 студентами американских колледжей. Там же она дала обещание, что вернется в Британию и переспит с наибольшим количеством первокурсников.



