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Сексуальная активность: сколько времени тратят на секс в разном возрасте

Как продолжительность полового акта зависит от возраста

сегодня, 12:46
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Сексуальная активность является важной составляющей жизни многих людей и ее продолжительность может варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья, отношений и других факторов. Исследования показывают, что с возрастом могут происходить изменения в продолжительности и частоте сексуальных контактов.

Сексуальная активность: сколько времени тратят на секс в разном возрасте

Иллюстративное фото

Молодой возраст (18-29 лет):

В этом возрасте сексуальная активность обычно достигает своего пика. Люди часто экспериментируют, исследуют свою сексуальность и наслаждаются физической близостью. Продолжительность сексуального контакта может быть разной, но в среднем составляет от 10 до 20 минут.

Средний возраст (30-49 лет):

В этом возрасте сексуальная активность может несколько снизиться из-за стресса, работы, детей и других обязанностей. Однако многие люди все еще наслаждаются регулярным сексом. Продолжительность сексуального контакта может варьироваться, но в среднем от 10 до 15 минут.

Зрелый возраст (50 лет):

В этом возрасте сексуальная активность может еще больше снизиться из-за гормональных изменений, проблем со здоровьем и других факторов. Однако многие люди все еще наслаждаются сексом и находят новые способы удовольствия. Продолжительность сексуального контакта может варьироваться, но в среднем от 5 до 10 минут.

Факторы, влияющие на длительность сексуальной активности:

Здоровье: Хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и гормональные нарушения могут влиять на сексуальную функцию.

Лекарство: Некоторые лекарства могут вызывать побочные эффекты, связанные с сексуальной функцией.

Стресс: Стресс может снизить либидо и усложнить достижение оргазма.

Отношения: Качество отношений может влиять на сексуальную активность.

Психологические факторы: Депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут влиять на сексуальную функцию.

Важно отметить, что продолжительность сексуального контакта – лишь один из аспектов сексуального удовлетворения. Качество секса важнее количества. Не существует "нормальной" продолжительности сексуального контакта. Каждый человек и каждая пара уникальны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, до какого возраста люди занимаются сексом.




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