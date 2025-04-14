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Сексуальное желание: как кофе влияет на либидо

Исследование о влиянии кофе на либидо

сегодня, 21:15
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Кречмаровская Наталия

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, известный своими стимулирующими свойствами. Но может ли кофе влиять на наше либидо? Ответ на этот вопрос не однозначен, и исследования показывают разные результаты.

Сексуальное желание: как кофе влияет на либидо

Либидо. Иллюстративное фото

Воздействие кофеина на мужское либидо

Некоторые исследования показывают, что кофеин может оказывать положительное влияние на мужское либидо. Кофеин стимулирует ЦНС, что может повысить уровень тестостерона и улучшить эректильную функцию.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что мужчины, употребляющие умеренное количество кофе, имеют меньший риск эректильной дисфункции.

Воздействие кофеина на женское либидо

Воздействие кофеина на женское либидо менее изучено. Некоторые исследования показывают, что кофеин может повысить уровень эстрогена, что может улучшить сексуальное желание. Однако другие исследования не показали значительного влияния кофеина на женское либидо.

Воздействие кофе на стресс и настроение

Кофе может влиять на либидо косвенно, из-за его влияния на стресс и настроение. Кофеин может повысить уровень кортизола, гормона стресса, что может отрицательно повлиять на либидо. Однако кофе может улучшить настроение и снизить уровень депрессии, что может положительно повлиять на сексуальное желание.

Индивидуальные отличия

Воздействие кофе на либидо может отличаться у разных людей. Некоторые люди могут испытывать повышение сексуального желания после употребления кофе, в то время как другие могут не испытывать никаких изменений.

Напомним, что вопрос о том, к какому возрасту люди ведут активную сексуальную жизнь, сложен и зависит от многих факторов. Как писал портал "Комментарии", существует расхожее мнение, что с возрастом сексуальная активность неизбежно снижается, но научные исследования показывают, что это не всегда так.




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