ТОП-10 заболеваний, которые лечит секс

Секс – это не только источник удовольствия, но потенциальный инструмент для улучшения здоровья. Исследования показывают, что регулярная интимная близость может оказать положительное влияние на физическое и психическое самочувствие.

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1. Снижение стресса и тревожности:

Секс стимулирует выделение эндорфинов – гормонов счастья, помогающих расслабиться и уменьшить стресс. Исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine, показало, что регулярный секс связан с более низким уровнем стресса и тревожности.

2. Улучшение сна:

Оргазм способствует выделению пролактина – гормона, вызывающего сонливость. Потому секс может помочь улучшить качество сна.

3. Укрепление иммунной системы:

Регулярный секс может повысить уровень иммуноглобулина А (IgA) – антитела, защищающего от инфекций. Исследование, опубликованное в Physiology & Behavior, показало, что люди, занимающиеся сексом 1-2 раза в неделю, имеют более высокий уровень IgA.

4. Снижение артериального давления:

Секс может помочь снизить АД, особенно у женщин. Исследование, опубликованное в Biological Psychology, показало, что регулярный секс связан с более низким артериальным давлением.

5. Уменьшение боли:

Оргазм может помочь снизить боль, поскольку он стимулирует выделение эндорфинов – естественных обезболивающих.

6. Улучшение сердечно-сосудистого здоровья:

Регулярный секс может помочь улучшить сердечно-сосудистое здоровье, поскольку он является формой физической активности. Исследование, опубликованное в American Journal of Cardiology, показало, что регулярный секс связан с более низким риском сердечных заболеваний.

7. Улучшение настроения:

Секс может помочь улучшить настроение, поскольку стимулирует выделение эндорфинов и окситоцина – гормонов, которые вызывают чувство счастья и удовольствия.

8. Укрепление мышц тазового дна:

Секс может помочь укрепить мышцы тазового дна, что может быть полезно для женщин, страдающих недержанием мочи.

9. Улучшение самооценки:

Секс может помочь улучшить самооценку, поскольку он является формой близости и связи с партнером.

10. Снижение риска рака простаты:

Некоторые исследования показывают, что регулярная эякуляция может снизить риск рака простаты у мужчин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, до какого возраста люди занимаются сексом.



